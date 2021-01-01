تعرضت صانعة ألعاب الفيديو الشهيرة "إلكترونيكس آرت" أو (EA) مؤخرا، لعملية قرصنة شنها متسللون، سرقوا خلالها بعض البيانات، بما في ذلك شيفرة مصدر برمجيات ألعاب فيديو شهيرة، بينها "فيفا 21".
ووفقا لموقع "فايس نيوز"، الذي أعلن الخبر لأول مرة يوم الخميس، فقد نشر المتسللون في منتدى، أنهم سرقوا بعض المواد، بما في ذلك شيفرة مصدر برمجيات لعبة "فيفا 21"، وشيفرة مصدر برمجيات ومكونات أخرى لمحرك "فروستبايت"، الذي يشغل عددا من ألعاب الفيديو، من بينها "مادن".
وأظهرت المنشورات أن القراصنة عرضوا شيفرة مصدر البرمجيات للبيع.
وقال متحدث باسم الشركة الأميركية: "بعد الحادث، أجرينا بالفعل تحسينات أمنية، ولا نتوقع تأثيرا على ألعابنا أو أعمالنا. نحن نعمل بنشاط مع مسؤولي إنفاذ القانون وغيرهم من الخبراء كجزء من هذا التحقيق الجنائي المستمر".
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التعليقات على قراصنة يستهدفون لعبة الفيديو "فيفا 21"
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