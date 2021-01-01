

تعرف على أشهر 5 حوادث انقطاع في تاريخ شبكة الإنترنت عالميا تعرف على أشهر 5 حوادث انقطاع في تاريخ شبكة الإنترنت عالميا

أثر انقطاع بشبكة الإنترنت على آلاف المواقع الإلكترونية الحكومية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أرجاء العالم، أول أمس الثلاثاء، حيث تضررت مواقع إلكترونية شهيرة تابعة لشركات كبرى من بينها "نيويورك تايمز"، وشبكة "CNN"، و"أمازون"، و"ريديت" وغيرها من المواقع ذات عدد الزيارات المرتفعة من عطل استمر لمدة ساعة.







وتعرضت مواقع الويب العالمية المذكورة، إلى مشكلة كبرى، بسبب مزود الخدمات السحابية في سان فرانسيسكو المعروف باسم فاستلي Fastly، إلا أن هذه الانقطاع لم يكن الأول، ولن يكون الأخير.

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وقالت شركة فاستلي بعد مرور ساعة من الانقطاع :" إنها حددت المشكلة ونفذت إصلاحا، مما سمح للمواقع المتأثرة بالعودة إلى الإنترنت"، ورفضت الإفصاح عن سبب الانقطاع.ونستعرض إليك فيما قائمة من أشهر حوادث انقطاع شبكة الإنترنت على مستوى العالم خلال الأعوام الماضية:1. هجوم القراصنة عام 2016:بحسب ما ذكره موقع "techradar"، يعد هذا الانقطاع من أسوأ الانقطاعات الإلكترونية التي حدثت في عام 2016، حيث تأثرت عدد من المواقع الشهيرة بما في ذلك تويتر و نيتفيلكيس وAirbnb وAmazon وBBC وCNN وeBay.وكانت بعض خدمات الإنترنت قد توقفت بعد أن استهدفت هجمات رفض الخدمة الموزعة المتعددة (DDoS) الأنظمة التي يديرها مزودو خدمات شبكة الإنترنت في عدد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة وأوروبا.2. شبكة الخطوط الجوية البريطانية 2017:عانى عدد كبير من المسافرين حول العالم، من إحباط تأخير المطار بسبب عطلا تقنيا، أدى إلى حادث التعطل إلى إيقاف شبكة الخطوط الجوية بالكامل، إلى جانب مشاكل في إشارات المرور الجوية وحدوث ارتباك خفيف وضياع ساعات من الانتظار في صالات المطار، بالنسبة لعملاء الخطوط الجوية البريطانية في مايو 2017.3. تعطل خدمات أمازون ويب 2017:تضرر الملايين من مستخدمي الخدمة السحابية والموقع الإلكتروني عالميا، حيث توقفت خدمة التخزين السحابية مما أدى إلى انقطاع جزئي أو كامل في عدد من مواقع الويب حول العالم، من بينها Quora وBusiness Insider وSlack وغيرها.4. مركز بيانات فودافون 2011:تأثر آلالاف من عملاء فودافون، بعد أن اخترق اللصوص مركز البيانات في Hampshire ما تسبب في انقطاعات كبيرة في الخدمة على شبكة الإنترنت.5. بلد كامل بدون إنترنت 2011:تأثرت بلدة كاملة في جمهورية أرمينيا يبلغ عددها 3 ملايين شخص، بعد أن تسببت بالانقطاع امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا كانت تحفر بحثا عن الخردة المعدنية وقامت دون قصد بإتلاف الكابلات الأرضية، وبالتالي قطعت معظم الاتصالات المتصلة بـ شبكة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.