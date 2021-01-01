

جوجل ستسمح بتواجد محركات البحث المنافسة على أندرويد دون مقابل جوجل ستسمح بتواجد محركات البحث المنافسة على أندرويد دون مقابل

يعتبر محرك بحث جوجل هو المحرك الافتراضي على هواتف أندرويد والسبب مفهوم كون النظام يتبع الشركة، لكنها بين الحين والآخر تسمح بإضافة محركات البحث الأخرى ضمن قائمة الخيارات للمستخدمين مقابل مبالغ طائلة، إلا أن ذلك سيتغير قريبًا.



ستسمح جوجل لأي محرك بحث عام مثل بينغ أو ياندكس وغيرها بالظهور افتراضيًا لمستخدمي أندرويد، ليكون بإمكان المستخدمين الاختيار بين 12 محرك بحث لوضعها افتراضيًا على هواتفها، والمختلف هذه المرة أنها لن تأخذ أي مبالغ من تلك الشركات مقابل منحها الميزة.



وعندما يقوم أي مستخدم بتحديد محرك بحث مختلف عن جوجل كمحرك افتراضي على هاتفه، سيقوم النظام بتحميل تطبيق ذلك المتصفح إن وجد لجعله افتراضيًا أو الاعتماد على المتصفح الافتراضي.

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تأتي هذه الخطوة من جوجل بعض نزاعات طويلة مع الاتحاد الأوروبي وسلسلة الغرامات التي تعرضت لها؛ أبرزها دفع 5 مليارات دولار بداعي الاحتكار وقتل المنافسة.كما أن تقديم المنافسين شكاوى للاتحاد الأوروبي بسبب سياسة جوجل التي تنص على دفع مبالغ طائلة مقابل إضافتها ضمن الخيارات الإضافية، ساهم في فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقات إضافية حول سياسة الشركة حيث تم وصف هذا التصرف بأنه غير عادل ويقتل المنافسة.وستصل التحديثات الجديدة لمستخدمي أندرويد في شهر سبتمبر من هذا العام وفقًا لما أورد أوليفر بيتهيل، مدير المنافسة في جوجل في الشرق الأوسط وأفريقيا، ليصبح بإمكان الجمهور الاستفادة من 12 محرك مختلف.