

احذر "هدية أمازون".. لا تفتح هذه الرسالة على الواتساب احذر "هدية أمازون".. لا تفتح هذه الرسالة على الواتساب

تعرض العديد من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، لعملية احتيال واسعة النطاق انتشرت بسرعة كبيرة على منصة الدردشة الفورية الأكثر استخدامًا في العالم، باستخدام رسالة خادعة تم تداولها ملايين المرات على التطبيق.



وحذر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من رسالة مزيفة متداولة على واتساب تحمل رابطا وشعارا لشركة أمازون تخبر الأشخاص أنهم يمكنهم الحصول على مئات الهدايا "بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها، وتطالبهم بملء استبيان للحصول على المكافأة.



ويقع مستخدمو واتساب ضحية للرسالة الخادعة، والتي تتبع نهجا مختلف في كل مرة لانتشارها، حيث تشير بعض التقارير إلى أن بعض الأشخاص تلقوا الرسالة الإلكترونية المحملة بالرابط عبر رسائل البريد الإلكتروني، فيما تلقها البعض الآخر في رسالة نصية على تطبيق الدردشة، ويظهر خيار المكالمات كآخر حيلة من الهاكرز والتي تظهر ك رقم مجهول"Unknown Caller" بمعرف المتصل.