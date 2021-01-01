

تكنولوجيالعبة Roblox تحقق لـ أبل مليون دولار أمريكيا يوميا تكنولوجيالعبة Roblox تحقق لـ أبل مليون دولار أمريكيا يوميا

كشفت تقارير أن شركة أبل الأمريكية تحصل على مليون دولار أمريكي يوميا من لعبة Roblox الموجودة على متجرها App Store، حيث تحقق اللعبة نفسها إيرادات 3 ملايين دولار بشكل يومي.



وبحسب موقع AppleInsider، فإن شركة أبل تحصل على مليون دولار يوميا من اللعبة بفضل سياسة متجرها الذي يقر نسبة ضرائب 30% من أرباح أي لعبة أو تطبيق على متجرها.



وبفضل نسبة 30٪ التي تحصل عليها شركة أبل على كل عملية شراء داخل اللعبة تتم على المتجر، تدر لعبة Roblox حوالي 900 ألف دولار أمريكي يوميًا للشركة، حيث قد يكون هذا الدخل وحده كافياً لشركة أبل للتغاضي عن بعض العيوب في اللعبة، بما في ذلك تغيير وصفها في التطبيق نفسه وعدم الإقرار بأنها لعبة لتجنب تدقيق أبل.

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ويحل هذا النجاح محل الفجوة التي خلفتها اللعبة الرائدة السابقة Fortnite فورتنايت على هواتف آيفون والتي انتهكت قواعد App Store وسحبت فورتنايت من منصات أبل.وتركت اللعبة فراغا في هواتف وأجهزة أبل، حيث يبدو أن لعبة Roblox استحوذت على لقب الرابح الأعلى على هواتف آيفون بفضل نظام الشراء داخل متجر الألعاب.وكانت شركة أبل شهدت منذ أسابيع واحدة من أخطر التهديدات القانونية فى تاريخها، حيث واجهت اتهاما بممارسة الاحتكار من قبل دعوى مرفوعة من شركة Epic المالكة لواحدة من أشهر ألعاب الفيديو، فورتنايت، والتى تتهم أبل بأنها تشكل سلوكًا مناهضًا للمنافسة.