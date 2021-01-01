منها حظر الإعلانات.. آبل تمنح متصفح سفاري ميزات جديدة ضمن iOS 15

أطلقت شركة آبل الأمريكية، عددا من الميزات التي طال انتظارها في نظام تشغيلها الجديد iOS 15 الذي أعلنت عنه رسميا منذ قليل، وجاء على رأس ميزاته تحديث كبير في تطبيق الفيديو FaceTime .
أعلنت شركة آبل الأمريكية أنها ستجري تغييرا كبيرا على متصفح الويب الخاص بها Safari سفاري، كما أنها ستطلق عدد كبيرا من ميزاته الموجودة على هواتف آيفون إلى أجهزتها الأخرى.
وبحسب موقع 9to5Mac فإن شركة آبل أعلنت في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC21 والذي بدء أمس الاثنين ويتنهي في 10 يونيو ، أنها ستتيح مزايا وملحقات متصفح سفاري لأجهزة اللاب توب والكمبيوتر الخاص بها.
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