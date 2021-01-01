

منها حظر الإعلانات.. آبل تمنح متصفح سفاري ميزات جديدة ضمن iOS 15 منها حظر الإعلانات.. آبل تمنح متصفح سفاري ميزات جديدة ضمن iOS 15

أطلقت شركة آبل الأمريكية، عددا من الميزات التي طال انتظارها في نظام تشغيلها الجديد iOS 15 الذي أعلنت عنه رسميا منذ قليل، وجاء على رأس ميزاته تحديث كبير في تطبيق الفيديو FaceTime .



أعلنت شركة آبل الأمريكية أنها ستجري تغييرا كبيرا على متصفح الويب الخاص بها Safari سفاري، كما أنها ستطلق عدد كبيرا من ميزاته الموجودة على هواتف آيفون إلى أجهزتها الأخرى.



وبحسب موقع 9to5Mac فإن شركة آبل أعلنت في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC21 والذي بدء أمس الاثنين ويتنهي في 10 يونيو ، أنها ستتيح مزايا وملحقات متصفح سفاري لأجهزة اللاب توب والكمبيوتر الخاص بها.

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وسيحتوي متصفح سفاري ضمن نظام التشغيل الجديد iOS 15 والذي تم الإعلان عنه أمس، على أدوات حظر الإعلانات وشبكات VPN التي تتجاوز المواقع المحظورة والتي عند فتحها قد يتعرض المستخدم لخطر كبير، بالإضافة إلى عدد من مزايا الخصوصية.وسيحصل متصفح سفاري من آبل لأجهزة آيباد وأجهزة ماك على خاصية تمنع تطبيقات إدارة كلمات السر، حيث يستطيع سفاري أن يحظر مثل هذه التطبيقات من التوصل لكلمات السر وكذلك من الحصول على أي بيانات شخصية.وتعمل شركة آبل على تمكين المطورون من إنشاء امتدادات عالمية على متصفح سفاري تعمل على أجهزة ماك وآيفون وآيباد ولكن في وقت لاحق من هذا العام.