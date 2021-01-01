

أبل تعلن عن وصول تقنية Dolby Atmos إلى تطبيق Apple Music أبل تعلن عن وصول تقنية Dolby Atmos إلى تطبيق Apple Music

خلال مؤتمر Apple المقام حاليا، أكدت الشركة أنها ستطلق تحديثا جديدا لتطبيق Apple Music خلال شهر يونيو الجاري وهذا التحديث الجديد سيجلب معه تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos وسيوفر دعم ميزة صوتيات ثابتة بأعلى جودة بحيث يتمكن المستخدمون من الاستماع إلى ملايين المقاطع الصوتية بدقة أعلى إذا كانت لديك سماعات رأس أو أجهزة تدعم هذه الميزة.

وصول تقنية Dolby Atmos إلى تطبيق Apple Music





بعد حصول تطبيق Apple Music على التحديث الجديد ستتمكن من الاستماع إلى الموسيقى بتقنية Dolby Atmos باستخدام سماعات AirPods أو Beats أو حتى سماعات الأذن التي تستخدم شريحة H1 أو W1 حيث إنها ستجعل تجربة Dolby Atmos كاملة تماما كما يفعل Spatial Audio بالفعل للفيديو.



وعلاوة على ذلك فإنك ستتمكن أيضا من الاستمتاع بهذه التقنية الجديدة من خلال جهاز iPhone أو iPad أو Mac ومع ذلك سيتم إخراجها من خلال مكبرات الصوت ستريو لكل جهاز لذلك لسنا متأكدين من مدى فعاليتها.

للاستمتاع بهذه الجودة افتح تطبيق Apple Music واذهب إلى الإعدادات ثم اختر الموسيقى وجودة الصوت ومن الشاشة التي ستظهر أمامك اختر بين الدقة المختلفة اعتمادا على نوع الاتصال لديك سواء كان اتصال بيانات أو شبكة Wi-Fi، تبدأ جودة الصوت من 16 بت / 44.1 كيلوهرتز وتنتهي بجودة 24 بت / 192 كيلوهرتز كحد أقصى وجميع الجودات ستوفر دعما لتقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos.

