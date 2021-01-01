

سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch 3 سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch 3

خلال حدث الإعلان عن نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 قامت شركة هواوي بإزاحة الستار رسميا عن عدة أجهزة تعمل بنظام التشغيل الجديد بما في ذلك الساعة الذكية Huawei Watch 3 التي تأتي مع مواصفات جيدة للغاية تجعلها عبارة عن هاتف ذكي مصغر في يدك ولكن السعر مرتفع نوعا ما، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch 3.



مواصفات هواوي واتش 3

هذه الساعة الذكية الجديدة تأتي مع هيكل الساعة مصنوع من الفولاذ عالي الجودة وظهر مصنوع من السيراميك بالإضافة إلى شاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة وبدقة 466×466 بكسل ووجود طبقة حماية من الزجاج المقوى عليها كما أن الساعة مقاومة للماء بشهادة 5ATM وتأتي بأبعاد الارتفاع 46.2 × العرض 46.2 وسمك 12.15 ملم وتزن حوالي 54 جراما.

الساعة الذكية Huawei Watch 3 تعمل بنظام HarmonyOS 2.0 وتحتوي على 16 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و2 جيجا رام من الذاكرة العشوائية بحيث يتمكن المستخدمون من تنزيل التطبيقات عليها مباشرة من دون اللجوء إلى هاتف ذكي وذلك من خلال متجر هواوي الرسمي AppGallery بالإضافة إلى أنها تدعم شريحة eSIM حتى توفر للمستخدمين إمكانية التعامل مع المكالمات وأيضا توفير اتصال بيانات 4G.



وبخصوص البطارية فيمكن أن تعمل لمدة 3 أيام في حالة تمكين 4G، وفي حالة تمكين وضع Ultra-Long Lasting يمكن أن تعمل لمدة 14 يوما مع الحفاظ على تمكين الوظائف المهمة، بالإضافة إلى أن هذه الساعة الذكية تدعم تشغيل الموسيقى ومن Huawei Music وإرسالها إلى سماعات Bluetooth الخاصة بك وتضم مكبر صوت مدمجا لمنع الضوضاء أثناء المكالمات وتدعم أكثر من 100 وضع بما في ذلك 17 وضع تمرين احترافيا مع دعمها لنظام تحديد المواقع GPS وGLONASS وGalileo وBeidou وQZSS.

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ومثل أي ساعة ذكية أخرى فإن الساعة الذكية Huawei Watch 3 تدعم مستشعر تتبع معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم (SpO2) ومستشعر درجة حرارة الجلد بالإضافة إلى أنه تدعم تتبع الإجهاد والنوم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وكل ذلك يمكن أن يساعدك في اكتشاف المشكلات الصحية وعلاوة على ذلك فإن هناك ميزة أخرى مثيرة للاهتمام وميزة اكتشاف السقوط التي يمكنها استخدام اتصال eSIM لإرسال رسالة استغاثة (لأي شخص تحدده مسبقا) إذا تعرضت للأذى.سعر الساعة الذكية Huawei Watch 3الساعة الذكية Huawei Watch 3 ستتوفر للشراء بشكل رسمي في الصين ابتداء من يوم 11 يونيو بسعر يبلغ حوالي 410 دولارات أمريكية.