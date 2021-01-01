تحديث يجعل ساعات "أبل ووتش" أكثر استقلالية وأداة لإنقاذ حياتك

كشفت تقارير صحفية عالمية تسريبات محتملة عن تحديث لساعات "أبل ووتش"، تجعلها أكثر استقلالية وتحتوي على أدوات يمكنها أن تنقذ حياتك.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن نظام تشغيل "ووتش أو إس 8" الخاص بساعات "أبل ووتش" سيفك لأول مرة الارتباط الوثيق بين ساعات أبل وهواتف آيفون.
كما يحتوي التحديث على عدد من التطبيقات المستقلة، التي لا تحتاج هواتف آيفون، كي تمارس أعمالها بكفاءة، مثل تطبيق "كونتاكتس آند تيبس" التي تتيح إمكانية العثور على أي جهات اتصال في أجهزة "أبل" الأخرى التي تمتلكها بسهولة.
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