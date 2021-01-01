ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب iPad، مجهز بميزات إضافية.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن آبل تعمل حاليا على تطوير نسخ جديدة من حواسب iPad mini مجهزة بشاشات عالية الدقة، وحواف هذه الشاشات ستكون رقيقة لتشغل الشاشة معظم مساحة الواجهة الأمامية كما في حواسب iPad Pro الحالية، كما ستخلو الواجهة من زر القائمة الرئيسي، ويفترض أن تحصل هذه الأجهزة على ميزة التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة وحماية البيانات.
كما تشير التسريبات إلى أن آبل تطور أيضا جيلا جديدا من حواسب iPad Pro، وستحصل هذه الأجهزة على واجهات خلفية مصنوعة من الزجاج كما في هواتف آيفون الحديثة.
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التعليقات على آبل تمنح أجهزة iPad ميزات جديدة
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