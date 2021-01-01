غوغل يسير على نهج أبل في حماية مستخدمي "أندرويد"

سارت شركة "غوغل" الأمريكية على نهج منافستها "أبل" في حماية مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".
وأوضح تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن غوغل ستسمح لمستخدمي أندرويد بإلغاء الاشتراك في تتبع الإعلانات.
وأشارت إلى أن الطريقة التي ابتعتها غوغل في إيقاف تتبع الإعلانات على أندرويد تختلف عن تلك المستخدمة في أبل، حيث حصرتها الشركة الأمريكية بدءا من نظام تشغيل "أندرويد 12".
ولن يتمكن المطورون أو أصحاب التطبيقات بعد الآن من الوصول إلى معرف الإعلانات، المستهدف بها مستخدمي هواتف "أندرويد"، بدءا من "أندرويد 12".
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