

أهم مميزات التحديث الجديد لتطبيق واتساب للأعمال أهم مميزات التحديث الجديد لتطبيق واتساب للأعمال

خلال مؤتمر F8 Refresh الخاص بمطوري Facebook الذي يعقد عبر الإنترنت، تم الإعلان عن وصول تحديث جديد لتطبيق واتساب للأعمال على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي Android وiOS يتضمن وظائف جديدة لتسهيل اتصال أي فرد بالشركات حيث تم تحسين الوقت الذي تستغرقه الشركات لبدء استخدام هذه الخدمة وجعلها أكثر ملاءمة للمستخدمين للاتصال بالأعمال بالإضافة إلى العديد من التحسينات الأخرى التي سنتعرف عليها خلال هذا المقال.



وبغض النظر عن التحسينات التي ستسهل اتصال أي فرد بالشركات سواء اخترت العمل مع مزود خارجي للقيام بالتكامل أو إذا طلبت المساعدة مباشرة من Facebook، فإن التحديث الجديد لتطبيق WhatsApp Business سيدعم استلام مزيد من المعلومات من الشركات حيث يمكن للشركات فقط إرسال إخطارات خلال الـ 24 ساعة التي تلي اتصال العميل بها حيث سيكون لديهم الآن المزيد من الاحتمالات لإرسال رسالة إليهم بشكل استباقي فمثلا سيسمح لهم بالكتابة إليهم في أي وقت لإبلاغهم بتوفر منتج معين مرة أخرى.



تحديث واتساب للأعمال يجلب كذلك طرقا جديدة للرد على الشركات وتم إطلاق مميزات جديدة للتفاعل مع الشركات بالإضافة إلى أنه سيقوم بدمج قوائم رسائل جديدة مع قائمة بها نحو 10 خيارات، بحيث لا يضطر المستخدم لكتابة إجابته ويمكنه الاختيار من بين المزيد من الخيارات المغلقة، بالإضافة إلى أن هذا التحديث سيحتاج منك مزيدا من المعلومات حول الشركات المحظورة حيث سيتوجب عليك تقديم مزيد من التفاصيل حول التجربة السلبية مع الشركة التي قمت بحظرها للحصول على مزيد من التعليقات والسياق حول العلاقة مع الشركة المعنية (ومع ذلك سيكون هذا اختياريا).

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وعلاوة على ذلك فقد أكد الرئيسي التنفيذي لشركة Facebook وصول 3 مميزات أخرى إلى تطبيق واتساب للأعمال وهي المحتوى المؤقت ووضع الاختفاء الموسع والدعم متعدد الأجهزة.