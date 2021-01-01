

ارتفاع قيمة «البيتكوين» تضاعف عدد البرمجيات الخبيثة ارتفاع قيمة «البيتكوين» تضاعف عدد البرمجيات الخبيثة

كشف تقرير حديث عن مضاعفة عدد البرمجيات «الخبيثة» المصممة لسرقة العملات الرقمية من الأجهزة، حيث تضاعف عددها بأكثر من أربع مرات فى الفترة بين فبراير ومارس 2021، ليرتفع عددها من 3.815 إلى 16.934. وكشف باحثو كاسبرسكى أن إجمالى عدد النسخ بلغ 23.8 ألف نسخة معدلة جديدة من برمجيات التعدين فى الربع الأول من هذا العام.



مواقع شهيرة تستضيف برمجيات خبيثة لـ«تعدين العملات المشفرة» وسرقة بيانات بطاقات الائتمان



وقال إيفغينى لوباتين، خبير الأمن الرقمى لدى كاسبرسكى، إن الارتفاع الملحوظ فى قيمة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى قد أثار اهتمام الجهات التى تقف وراء عمليات تعدين العملات الرقمية. وإذا ظلّت أسواق العملات الرقمية قوية، فمن المرجح أن نواصل رؤية المزيد من الحالات التى يواجه فيها المستخدمون ذلك النوع من البرمجيات. وبهدف تقليل مخاطر التعرض لبرمجيات التعدين، دعا الخبراء إلى ضرورة ضبط إعدادات الحل الأمنى لحظر البرمجيات التى تندرج تحت هذا التصنيف. وتحديث البرمجيات على جميع الأجهزة، واستخدام أدوات يمكنها الكشف تلقائيًا عن الثغرات الأمنية وتنزيل التصحيحات المناسبة لها وتثبيتها، لمنع برمجيات التعدين من استغلال الثغرات، فضلا عن اختيار تثبيت التطبيقات من مصادر مشروعة (مثل متاجر التطبيقات الرسمية).