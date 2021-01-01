تطبيق "تندر" يضيف ميزة حظر جهات الاتصال غير المرغوب فيها

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تطبيق "تندر" يضيف ميزة حظر جهات الاتصال غير المرغوب فيها

أتاح تطبيق تندر الخاص بالتعارف ميزة جديدة تسمح للمستخدمين حظر جهات الاتصال غير المرغوب فيها.

وذكر "موقع تك كرانش التقني" - أنه على الرغم من تعقيدات مقابلة أشخاص جدد في خضم جائحة عالمية، فقد أظهرت تطبيقات التعارف والمواعدة ارتفاعًا مؤخرًا في كل من التنزيلات والاستخدام، ومع توفر لقاح كورونا على نطاق واسع، من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه.

وتعمل "تندر" على طرح ميزة جديدة تمكن المستخدمين تحميل جهات اتصال هواتفهم لتحديد أشخاص معينين يفضلون عدم رؤيتهم على التطبيق، سواء كان ذلك زميل عمل أو أحد أفراد العائلة.

المصدر: اليوم السابع

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