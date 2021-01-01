يعنى إيه أدوات يوتيوب لمعرفة معلومات حول أداء القنوات؟

أضافت منصة يوتيوب مجموعة من أدوات التحليلات الجديدة للمساعدة في تزويد صناع المحتوى بالمزيد من الإحصاءات حول أداء الفيديوهات، ونمو عضوية القناة، والتأثيرات المحددة في الإيرادات، حيث وفرت المنصة "رؤي" الأعضاء الجدد، وهي ميزة تعرض إجمالي الأعضاء النشطين خلال الفترة الزمنية التي اخترتها.
وذلك مع ملاحظة أن رؤى الأعضاء الجدد هي ميزة للأعضاء عبر عضويات القناة، وليس المشتركين في القناة، الذين يتابعون قناتك، ولكنهم يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بك مجانًا، وتمكن عضويات القناة المشاهدين من الانضمام إلى قناتك من خلال الدفعات الشهرية والحصول على امتيازات خاصة بالأعضاء فقط مثل الشارات والرموز التعبيرية والسلع الأخرى.
ويمكنك أيضًا البحث عن بيانات حول إجمالي الأعضاء النشطين والمكتسبين والمفقودين بمرور الوقت، وتوفر هذه الميزة مزيدًا من المعلومات حول كيفية استمرار جهودك لزيادة الأعضاء، أو كيف تؤثر فيديوهاتك في عدد الأعضاء، ويقوم يوتيوب أيضًا بتوفير قوائم القنوات الأخرى التي يشاهدها جمهورك ومقاطع الفيديو الأخرى التي يشاهدها جمهورك عبر الهاتف المحمول.
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