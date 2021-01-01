اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا"... كيف ستؤثر على الإنترنت؟

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اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا"... كيف ستؤثر على الإنترنت؟

وقعت شركات "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا" اتفاقية أطلقوا عليها "الرؤية المشتركة"، التي ستغير من عالم تصفح الإنترنت.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الاتفاقية ستتمكن من خلالها الشركات التي تدير متصفحات الإنترنت الأشهر في العالم، من تطوير نظام أساسي لتحديد أو تنسيق امتدادات المتصفحات بصورة مشتركة، خاصة ما يرتبط بواجهات برمجة التطبيقات والأذونات.
ومن شأن تلك الاتفاقية أن تمنع بشكل مثالي ظهور الامتدادات الضارة بصورة كبيرة من متصفحات الإنترنت.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتم توقيع المسودة النهائية للاتفاقية تلك، خلال الأيام المقبلة، بعد إجراء تعديلات عليها من قبل الشركات التي تدير متصفحات الإنترنت الأشهر في العالم.

المصدر: سبوتنيك

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