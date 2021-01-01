

274 مليون عربي يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي 274 مليون عربي يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي

274 مليون مستخدم حتى يونيو الجارى، هو الرقم الذى رصدته دراسة حديثة أجراها الدكتور معتز صلاح الدين، رئيس شبكة إعلام المرأة العربية، مستشار المركز الديمقراطى لدراسات الشرق الأوسط فى نورث كارولينا، وأضافت أن المستخدمين العرب موزعون بواقع 188 مليونًا فى موقع «فيسبوك»، و44 مليونًا فى إنستجرام، و42 مليونًا فى تويتر.



وأوضحت الدراسة التى جاءت بعنوان «دور الإعلام فى الأمن القومى العربى»، ارتفاع عدد المستخدمين العرب لهذه المواقع بأكثر من 37 مليونًا خلال 5 أشهر، إذ كان عددهم فى نهاية العام الماضى 237 مليون مستخدم، لافتة إلى تزايد تأثير الإعلام بمعناه الشامل، والذى يضم مواقع التواصل الاجتماعى، على الفرد والمجتمع بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، ولا سيما فى ظل الإجراءات الاحترازية الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا، والتى تضمنت الحجر المنزلى على نطاق واسع وعام فى كل الدول العربية تقريبًا، ما ضاعف الوقت الذى يقضيه المواطنون على شبكة الإنترنت بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعى على نحو خاص.



وأوضحت الدراسة أن من بين عدد مستخدمى «فيس بوك» البالغ 4 مليارات مستخدم على مستوى العالم، هناك 188 مليونًا فى العالم العربى، يستخدمون الموقع بشكل مستمر، منهم 40 مليونا فى مصر، 28 مليونا فى الجزائر، 25 مليونا فى العراق، 19 مليونا فى السعودية، 17 مليونا فى المغرب، 10 ملايين فى السودان، 8.8 مليون فى الإمارات، 8 ملايين فى تونس، 7.5 مليون فى سوريا، 6 ملايين فى الأردن، 3 ملايين فى الكويت، 2.5 مليون فى لبنان، 2.4 مليون فى ليبيا، 2.1 مليون فى قطر، مليونان فى اليمن، 1.8 مليون فى سلطنة عمان، 1.2 مليون فى البحرين، 1.1 مليون فى موريتانيا، مليون مستخدم فى فلسطين، 900 ألف فى جيبوتى، 400 ألف فى الصومال و300 ألف فى جزر القمر.

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وأضافت أن عدد مستخدمى تويتر عالميًا يبلغ نحو 300 مليون، يضم العالم العربى 42 مليونًا منهم، بواقع 15 مليونًا فى السعودية، تليها مصر بـ 8 ملايين مستخدم، ثم الإمارات 5.5 مليون، فالكويت بمليونى مستخدم، وتضم البحرين 800 ألف مستخدم لتويتر، 750 ألفا فى الأردن، 500 ألف فى الجزائر، 490 ألفا فى المغرب، 280 ألفا فى العراق، 250 ألفا فى السودان، 230 ألفا فى سلطنة عمان.