

بسبب Marketplace.. فيسبوك تواجه قضية مكافحة احتكار جديدة بسبب Marketplace.. فيسبوك تواجه قضية مكافحة احتكار جديدة

ذكر تقرير جديد نشره موقع "the verge"، بأن شركة فيسبوك Facebook قد تواجه تحقيقا جديدا لمكافحة الاحتكار، حيث وجهت المفوضية الأوروبية والمنظمون في المملكة المتحدة تهمة جديدة لعملاقة التقنية بسبب خدمة Marketplace.



ووفقا للتقرير، كجزء من التحقيق تحاول المفوضية الأوروبية بالتعاون مع المنظمون في بريطانيا، لمعرفة ما إذا كانت "فيسبوك" قد استخدمت بيانات الإعلان بشكل غير عادل للتنافس في سوق الإعلانات المبوبة، مما يعد انتهاكا لـ قوانين مكافحة الاحتكار.



وصرحت مارجريت فيستاجر، رئيسة المنافسة في المفوضية الأوروبية، في بيان لها قائلة: "إن فيسبوك تجمع مجموعة كبيرة من البيانات حول أنشطة مستخدمي شبكتها الاجتماعية وخارجها، مما يمكّنها من استهداف مجموعات محددة من العملاء".

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وأضافت: "سيمكنا التحقيق من التدقيق بالتفصيل في ما إذا كانت هذه البيانات تمنح فيسبوك ميزة تنافسية لا داعي لها على وجه الخصوص في قطاع الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت، حيث يشتري الأشخاص السلع ويبيعونها كل يوم، كما يتنافس الموقع الاجتماعي أيضًا مع الشركات التي يجمع منها البيانات".وعلى وجه الخصوص، تجرى اللجنة تحقيقا أوليا بسبب بعض المخاوف من أن فيسبوك ربما تستخدم بيانات من خدمات الإعلانات المبوبة المنافسة التي تعلن على منصتها للتنافس معها، وتقول المفوضية، إنها ستجري بالتعاون مع هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) تحقيقات رسمية متعمقة لتقييم هذه المخاوف.وليس هذه فقط، ولكن تواجه فيسبوك أيضا، تحقيقا مماثلا من قبل هيئة المنافسة CMA في المملكة المتحدة، بسبب خدمة المواعدة التابعة للشبكة الاجتماعية في بريطانيا، بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار أساس مماثلة.فيسبوك ترد على إدعاءات هيئة المنافسةوردا على هذه الإدعاءات، قال متحدث باسم شركة "فيسبوك" في بيان: "إنه يعتقد أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا" "إن كلاً من خدمتي فيسبوك Marketplace و Dating جزء من أسواق "شديدة التنافس"، حيث تعمل الشركة على تطوير خدمات جديدة وأفضل لتلبية الطلب المتزايد من الأشخاص الذين يستخدمون المنصة، كما توفر خدمات السوق والتعارف للناس المزيد من الخيارات، ولكننا سنواصل التعاون الكامل مع التحقيقات لإثبات أن هذه المزاعم بلا أساس".الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك أطلقت خدمة التسوق الألكتروني Marketplace، في عام 2016، والتي تتيح للأشخاص شراء أو بيع العناصر من السكان المحليين، وتمتلك الخدمة الآن أكثر من 800 مليون مستخدم فيسبوك في 70 دولة.وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، فقد اشتكى المنافسون من أن شركة فيسبوك تمنح موقعها ميزة غير عادلة من خلال قدرته على الإعلان عن Marketplace مجانًا لمستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم.ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم بفحص خدمة Marketplace لسنوات، وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن المسؤولين الأوروبيين أرسلوا استبيانات حول الخدمة في عام 2019 ، فقط لفيسبوك لمقاومة التحقيق في العام التالي، بحجة أن حجم طلب وثيقة الاتحاد الأوروبي يعني أنه سيتعين عليه تسليم معلومات غير ذات صلة لكنها "حساسة" للغاية.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق الرسمي مع فيسبوك من قبل الاتحاد الأوروبي، حسبما أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" سابقًا، وانضم إلى القضية في تحقيقات مماثلة مناهضة للمنافسة شركات أخرى من بينها آبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام، بعد أن اتهم الاتحاد الأوروبي شركة آبل رسميًا بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار بشأن سياسات متجر التطبيقات الخاصة بها، وفي نوفمبر الماضي قالت المفوضية" "إن أمازون تسيء استخدام البيانات التي تجمعها من بائعي الأسواق الخارجية".