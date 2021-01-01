

زر الإيقاف.. ميزة جديدة من واتساب تصل هواتف أندرويد قريبا زر الإيقاف.. ميزة جديدة من واتساب تصل هواتف أندرويد قريبا

نالت ميزة واتساب WhatsApp، التي أطلقها مؤخرا والمقتبسة من إحدى مزايا منافسه تيليجرام، إهتماما كبيرا من مستخدميه، إذ تتيح لهم تسريع سرعة الرسائل الصوتية الطويلة المتبادلة على المنصة، واليوم يستعد تطبيق الدردشة الأشهر لتطوير ميزة جديدة تجعل الاستماع إلى الرسائل الصوتية أسهل.



وحسبما ذكر موقع "livemint"، يعمل تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة فيسبوك Facebook، على ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي واتساب على هواتف أندرويد، بمعاينة رسائلهم الصوتية قبل إرسالها.



ووفقًا لتقرير WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب، طورت الشركة ميزة تسمح لمستخدمي تطبيق التراسل للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS، وبدأت الآن منصة المراسلة في تطوير الخاصية لأجهزة أندرويد، وتتوفر الميزة حاليا قيد الاختبار ضمن الإصدار التجريبي رقم 2.21.12.7 ومن المتوقع طرحها في التحديث المستقبلي.

قد يعجبك أيضا...

ميزة زر الإيقاف تصل مستخدمي واتسابوفي السابق، كان بإمكان المستخدمين مراجعة الرساشل الصوتية والاستماع إليها قبل إرسالها، ولكن كان الإجراء كان مرهقًا للغاية، والآن، وبفضل "زر الإيقاف" سيسهل على مستخدمي واتساب على هواتف أندرويد تشغيل الرسائل الصوتية ومراجعتها قبل النقر على زر الإرسال.وأشار موقع WABetaInfo، إلى أن الميزة الجديدة قيد التطوير وستسمح للمستخدمين بالاستماع إلى الرسالة الصوتية في كل مرة يضغطون فيها على زر الإيقاف، وفي الوقت الحالي، يحصل المستخدمون على زر إلغاء يحذف الرسالة الصوتية بالكامل؛ ولكن سيتم تغييره إلى زر إيقاف بمجرد طرح الميزة، كما تمت إضافتها.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم واتساب ميزة تسمى Fast Playback حيث يمكن لمتلقي الرسائل الصوتية تغيير سرعات التشغيل، مما يسهل عليهم الاستماع إلى الرسائل الصوتية الطويلة، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تشغيل الرسائل الصوتية بسرعة 1x أو 1.5x أو 2x دون تغيير درجة صوت الرسالة.