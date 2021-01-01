نالت ميزة واتساب WhatsApp، التي أطلقها مؤخرا والمقتبسة من إحدى مزايا منافسه تيليجرام، إهتماما كبيرا من مستخدميه، إذ تتيح لهم تسريع سرعة الرسائل الصوتية الطويلة المتبادلة على المنصة، واليوم يستعد تطبيق الدردشة الأشهر لتطوير ميزة جديدة تجعل الاستماع إلى الرسائل الصوتية أسهل.
وحسبما ذكر موقع "livemint"، يعمل تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة فيسبوك Facebook، على ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي واتساب على هواتف أندرويد، بمعاينة رسائلهم الصوتية قبل إرسالها.
ووفقًا لتقرير WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب، طورت الشركة ميزة تسمح لمستخدمي تطبيق التراسل للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS، وبدأت الآن منصة المراسلة في تطوير الخاصية لأجهزة أندرويد، وتتوفر الميزة حاليا قيد الاختبار ضمن الإصدار التجريبي رقم 2.21.12.7 ومن المتوقع طرحها في التحديث المستقبلي.
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التعليقات على زر الإيقاف.. ميزة جديدة من واتساب تصل هواتف أندرويد قريبا
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