تعمل شركة واتساب على خاصية جديدة، ستطور تجربة استخدام تطبيق الدردشة الشهير بالنسبة للمستخدمين بشكل غير مسبوق.
ووفقا لموقع "وا بيت إنفو"، فأن التطبيق سيفتح خاصية جديدة، وهي نقل جميع المحادثات بتاريخ المحادثة الطويل، من هاتف إلى آخر، حتى لو كان النقل بين هاتفين أحدهما من أبل والآخر أندرويد.
كما ستتيح الخاصية نقل جميع المحادثات، وعدم فقدان الرسائل السابقة، عند تحويل رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على واتساب يعمل على خاصية انتظرها المستخدمون طويلا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق