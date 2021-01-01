

Mozilla تطلق Firefox 89 مع مواصفات مذهلة Mozilla تطلق Firefox 89 مع مواصفات مذهلة

أطلقت شركة Mozilla الإصدار الجديد من المتصفح الخاص بها فايرفوكس تحت مسمى Firefox 89 لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة Windows وmacOS وLinux، وهذا الإصدار الجديد يجلب معه واجهة جديدة تماما تغير عمليا كل جانب مرئي من المتصفح بالإضافة إلى أنه يوفر تصميما جديدا لعلامات التبويب ويتميز بمظهر أكثر حداثة.



متصفح Mozilla Firefox 89 يصل مع واجهة متصفح أكثر بساطة وخالية من الفوضى وتوفر طبقة طلاء جديدة لتصميمات قوائمه والتي أصبحت الآن مثل باقي المتصفح ولها مظهر أكثر حيوية وحداثة، وأيضا قامت الشركة بإعادة تصميم مطالبات الإشعارات حيث تم تحسينها على لتقليل بعض إعادة المطالبة المرتبطة بمواقع مثل Google Meet.



هناك أيضا تغييرات في أيقونات شريط العناوين والتي تشير إلى بساطتها الجمالية وتم تبسيط القائمة الجانبية التي تظهر على اليمين إلى حد كبير ولم يترك سوى عدد قليل من الخيارات الأكثر أهمية مع إعادة تصميم تهدف إلى مساعدة المستخدمين في حفظ النقرات، بالإضافة إلى أن الشركة قامت بتنشيط وضع الحماية الكاملة للتصفح الخاص ضد ملفات تعريف الارتباط وأجهزة التتبع حيث يتم حظر ملفات تعريف الارتباط افتراضيا من Firefox 89 مما يساعد على خصوصية أكبر.

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وعلاوة على فإن هناك ميزة تتوفر على الأجهزة التي تعمل بنظام macOS وهي تأثير التمرير المرن عندما تصل إلى نهاية الصفحة (مثل متصفح Safari) وأيضا يمكنك النقر نقرا مزدوجا بإصبعين على لوحة التتبع أو بإصبع واحد على Magic Mouse للتكبير، ومع كل هذه التغييرات سيبدو متصفح Firefox 89 وكأنه تطبيق Mac أصلي.وفي النهاية يجب أن نذكركم بأن متصفح Firefox 89 متاح الآن للتنزيل عبر أنظمة Windows وmacOS وLinux.