جوجل تنافس آبل بميزة جديدة للخصوصية تمنع التطبيقات من تتبعك

تعتزم شركة Google جوجل الأمريكية طرح ميزة جديدة للخصوصية تمنع التطبيقات المختلفة من تتبع أنشطة المستخدمين، وذلك على غرار ميزة في نظام التشغيل iOS 14.5 من شركة آبل أطلقتها منذ أسابيع.







وتشمل ميزة الخصوصية الجديدة من شركة جوجل زر يسمى Ask app not to track "إسأل التطبيق ألا يتتعبك"، وذلك من أجل السيطرة على التطبيقات التي تقوم بحفظ بيانات سجل بحث المستخدمين لاستخدامها في الإعلانات.

وسيكون هناك زر آخر يسمح لمستخدمي هواتف أندرويد من يسمح لهم بتعطيل التتبع تماما، حيث لن يرى المستخدمون نافذة منبثقة لكل تطبيق فردي، حيث سيتمكن المستخدمون من إلغاء الاشتراك تمامًا في جميع عمليات التتبع ، لجميع التطبيقات على هواتفهم، وذلك بحسب موقع PhoneArena .وتختلف ميزة جوجل للخصوصية في هواتف أندرويد عن تلك التي تستخدمها شركة آبل مع نظام التشغيل iOS 14.5 ، والتي تقدم خيار إلغاء الاشتراك في التتبع المتعلق بالإعلانات ، وهو أمر لا توافق عليه بعض الشركات مثل فيسبوك.وفقا لوكالة بلومبرج فإنه في وقت سابق ، أفادت عدد من التقارير أن شركة جوجل كانت مترددة في جلب هذه الميزة إلى هواتف أندرويد بسبب النتائج التي يمكن أن تحققها في أعمال الإعلانات الخاصة بها.