

فيسبوك يخطط لإنهاء سياسة تعفي السياسيين من قواعد الإشراف على المحتوى فيسبوك يخطط لإنهاء سياسة تعفي السياسيين من قواعد الإشراف على المحتوى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، تخطط لإنهاء سياسة تعفي السياسيين بشكل فعال من قواعد الإشراف على المحتوى.



ووفقا لما ذكرته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فإنه من المتوقع أن تعلن شركة التواصل الاجتماعي عن سياستها الجديدة.



ويأتي التغيير في الوقت الذي يواجه فيه فيسبوك انتقادات متزايدة من الصحفيين والمشرعين، للسماح لقادة العالم والسياسيين باستخدام منصته لنشر معلومات مضللة ومضايقة المعارضين.

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ومن المتوقع أيضًا أن تعلن الشركة عن رد على مجلس الرقابة المستقل، الذي نصح مؤخرًا بعدم إعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك.وكانت المنصة علقت حساب ترامب بعد أن نشر الرئيس السابق منشورات بدا فيها أنه يمتدح مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الماضي.وذكرت صحيفة الجارديان في أبريل الماضي أن المنصة "فشلت مرارًا وتكرارًا في اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب عند عرض أدلة تتعلق بإساءة استخدام أدواتها من قبل القادة السياسيين في جميع أنحاء العالم".