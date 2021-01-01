فيسبوك يخطط لإنهاء سياسة تعفي السياسيين من قواعد الإشراف على المحتوى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، تخطط لإنهاء سياسة تعفي السياسيين بشكل فعال من قواعد الإشراف على المحتوى.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فإنه من المتوقع أن تعلن شركة التواصل الاجتماعي عن سياستها الجديدة.
ويأتي التغيير في الوقت الذي يواجه فيه فيسبوك انتقادات متزايدة من الصحفيين والمشرعين، للسماح لقادة العالم والسياسيين باستخدام منصته لنشر معلومات مضللة ومضايقة المعارضين.
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