

سعر ومواصفات الساعة الذكية Meizu Watch سعر ومواصفات الساعة الذكية Meizu Watch

الآن وبعد طول انتظار قامت شركة Meizu بإزاحة الستار رسميا عن الساعة الذكية Meizu Watch مع مواصفات ممتازة للغاية وسعر مرتفع نسبيا لتنضم بذلك إلى عالم الأجهزة القابلة للارتداء بعدما أثبتت تواجدا قويا في سوق الهواتف الذكية، وفي هذا المقال الجديد دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الساعة الذكية Meizu Watch.



مواصفات Meizu Watch

تم تصميم ساعة Meizu الجديدة حول هيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم ويتميز بقاعدة من السيراميك وشاشة AMOLED بحجم 1.78 بوصة وبدقة 448×368 بكسل وتوجد عليها طبقة حماية من زجاج 2.5D Goilla، وعلاوة على ذلك فإن الساعة الذكية Meizu Watch تأتي بأبعاد الارتفاع 46 × العرض 38.4 وبسمك 13 ملم وبوزن خفيف جدا يبلغ 46 جراما.



تحتوي الساعة الذكية Meizu Watch على بطارية بسعة 420 مللي أمبير تعمل لمدة 36 ساعة من الاستخدام ويتم شحنها من خلال منفذ USB‑C كما أنها تدعم الشحن السريع mCharge for Watch (يتم شحن البطارية بنسبة 100% في 45 دقيقة فقط)، كما أن هذه الساعة الذكية تحتوي على شريحة eSIM بحيث يمكن للمستخدمين التعامل مع المكالمات والنصوص مع إمكانية دفق الموسيقى وذلك من دون اللجوء إلى هاتف ذكي.

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هذه الساعة الذكية تأتي مع معالج رباعي النواة من فئة Snapdragon Wear 4100 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانوتر بجانب واجهة Flyme التي تعتمد على نظام التشغيل Wear OS بالإضافة إلى أن ساعة Meizu Watch تتوفر مع ذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 8 جيجا بايت.وبخصوص المميزات الأخرى فهذه الساعة ستدعم 13 وضعا مختلفا للتمرين وستدعم أيضا خاصية Meizu Pay مع دعم Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجا هرتز وBluetooth 4.2 وNFC وLTE بالطبع بالإضافة إلى أنها ستتضمن مستشعرات لقياس معدل ضربات القلب ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم، وتتبع النوم والتوتر.سعر الساعة الذكية Meizu Watchالساعة الذكية Meizu Watch متوفرة حاليا للشراء في الصين بسعر يبلغ حوالي 235 دولارا أمريكيا.