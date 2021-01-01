الآن وبعد طول انتظار قامت شركة Meizu بإزاحة الستار رسميا عن الساعة الذكية Meizu Watch مع مواصفات ممتازة للغاية وسعر مرتفع نسبيا لتنضم بذلك إلى عالم الأجهزة القابلة للارتداء بعدما أثبتت تواجدا قويا في سوق الهواتف الذكية، وفي هذا المقال الجديد دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الساعة الذكية Meizu Watch.
مواصفات Meizu Watch
تم تصميم ساعة Meizu الجديدة حول هيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم ويتميز بقاعدة من السيراميك وشاشة AMOLED بحجم 1.78 بوصة وبدقة 448×368 بكسل وتوجد عليها طبقة حماية من زجاج 2.5D Goilla، وعلاوة على ذلك فإن الساعة الذكية Meizu Watch تأتي بأبعاد الارتفاع 46 × العرض 38.4 وبسمك 13 ملم وبوزن خفيف جدا يبلغ 46 جراما.
تحتوي الساعة الذكية Meizu Watch على بطارية بسعة 420 مللي أمبير تعمل لمدة 36 ساعة من الاستخدام ويتم شحنها من خلال منفذ USB‑C كما أنها تدعم الشحن السريع mCharge for Watch (يتم شحن البطارية بنسبة 100% في 45 دقيقة فقط)، كما أن هذه الساعة الذكية تحتوي على شريحة eSIM بحيث يمكن للمستخدمين التعامل مع المكالمات والنصوص مع إمكانية دفق الموسيقى وذلك من دون اللجوء إلى هاتف ذكي.
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