أعلنت شركة حسن علام القابضة عن انتقالها لسحابة مايكروسوفت الموثوقة والذكية والمتعددة الاستخدامات ، وذلك في إطار جهود الشركة الرائدة في مجال المقاولات والبناء لتعزيز مستوى الإنتاجية والأمن.
قال المهندس علي كريّم رئيس قطاعات تكنولوجيا المعلومات بمجموعة حسن علام القابضة: "نحن نولي اهتماماً كبيراً ايزاء خطط التنمية الخاصة بنا ، ولدينا تطلعات طموحة تهدف إلى التوسع على نطاق كل من السوق المصري، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن هذا المنطلق كان يتوجب علينا ضمان امتلاك ميزات المرونة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يعني أن تكون أكثر إنتاجية وأمانًا من ذي قبل" .وأضاف: "كنا نبحث عن مزود موثوق للخدمات السحابية يمكن أن يصبح شريكًا لنا في رحلة تحولنا الرقمي. وشكلت سحابة مايكروسوفت Azure المنصة المثالية لزيادة انتاجيتنا وتعزيز أماننا في وقت واحد".
وفي سياق تفصيلي ، انتقلت شركةحسن علام إلى سحابة''Azure'' أثناء أزمة كوفيد-19 ، حيث كان تركيزها على متطلبات الإنتاجية والأمان ، وترحيل الآلاف من المستخدمين إلى ''Office 365'' لضمان تعزيز العمل التعاوني واستمرارية الأعمال. وقد أجرت مايكروسوفت بالتعاون مع أصحاب القرار في شركة حسن علام تمرينًا لتقييم مستوى الأمن السيبراني لديها ، والذيأسدى إلى اعتماد الشركة المصرية لـحل يطلق عليه اسم"''Azure Sentinel ، وهو عبارة برنامج يقوم بإدارة الأنشطة ومعلومات الأمان السحابية من مايكروسوفت ، ويسمح للمؤسسة تحقيق أقصى استفادة من خلال امتلاك رؤية شاملة ومتكاملة للمشهد الأمني خلال الوقت الحقيقي أو الفعلي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تفاصيل تبنى سحابة إلكترونية للمساهمة في التطوير العمراني
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق