

هواوي تعلن أول أجهزة لوحية تعمل بنظام HarmonyOS هواوي تعلن أول أجهزة لوحية تعمل بنظام HarmonyOS

كشفت شركة هواوي Huawei، عن مجموعة كبيرة من الأجهزة الذكية، من بينها ثلاثة أجهزة لوحية جديدة من سلسلة MatePad، إلى جانب السماعة اللاسلكية FreeBuds 4، وساعات Watch 3 الذكية، والشاشات المكتبية MateView، والقلم الألكتروني M-Pencil، وذلك ضمن حفل إطلا نظامها التشغيلي Haromony OS.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تنافس أجهزة هواوي اللوحية الجديدة منتجات شركة سامسونج وآبل، بفضل الإمكانيات والمواصفات القوية التي تقدمها الشركة الصينية في أجهزتها اللوحية.





ويتوفر جهاز MatePad Pro، في إصدارين الأول بقياس 12.6 بوصة، والثاني بحجم أصغر 10.8 بوصة، وتعتبر هذه أول أجهزة لوحية للشركة تعمل بنظام التشغيل هارموني HarmonyOS، ومزودة بمعالج Snapdragon 870، من كوالكوم.

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وبينما يأتي الجهاز الثالث MatePad بقياس 11 بوصة، الموجة للطلاب بنفس ميزات البرنامج الرائعة الموجودة في الطرازات الأخرى ولكن بسعر اقتصادي.مواصفات حاسبي هواوي MatePad Pro 12.6 و 10.8يعمل حاسب هواوي MatePad Pro بقياس 10.8 بوصة، بمعالج كوالكوم Snapdragon 870، بينما يعمل الطراز الأكبر بقياس 12.6 بوصة بمعالج Kirin 9000E من هواوي، ويحصل كلا الطرازين على سعة تخزين داخلية رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.وذلك بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية مع مستشعر عمق ثلاثي الأبعاد مخصص، وأربع ميكروفونات، وثماني مكبرات صوت، وتوافق مع Wi-Fi 6.ويحتوي الطراز الأكبر على شاشة من نوع OLED ، بقياس 12.6 بوصة، وبدقة 1600×2560 بكسل، بمعدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتزا في الثانية، ويحتوي جهاز 10.8 بوصة على شاشة من نوع IPS LCD يتم تحديثها عند 120 هرتز بنفس الدقة.ويتمتع جهاز MatePad Pro بقياس 12.6 بوصة، ببطارية ضخمة بسعة 10050 مللي أمبير في الساعة، قادرة على تشغيل الفيديو لمدة 14 ساعة بشحنة واحدة، ويتم شحنها بسرعة تصل إلى 40 وات باستخدام كابل، وبسرعة 27 واط لاسلكي، بينما الإصدار 10.8 بوصة يأتي ببطارية 7،250 مللي أمبير.ويدعم كلا الطرازاين قلم M-Pencil الجديد من هواوي، ولوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية، كما يقدم متجر التطبيقات AppGallery، ويتوفر جهاز MatePad Pros الجديد بثلاث ألوان هي: الرمادي والأخضر والأبيض، مقابل سعر 799 يورو (أي ما يعادل 15 ألف و 300 جنيه مصري) لإصدار 12.6 بوصة.سعر ومواصفات حاسب هواوي MatePad 11يأتي جهاز هواوي اللوحي MatePad 11، بشاشة من نوع LCD بقياس 10.95 بوصة، تبلغ دقتها 2560 × 1600 بكسل، بمعدل تحديث 120 هرتز ا في الثانية، مع مكبرات صوت رباعية، جنبًا إلى جنب مع أربعة ميكروفونات.وزودت هواوي حاسبها اللوحي MatePad 11، بمعالج قديم من نوع Snapdragon 865، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يتمتع الجهاز ببطارية بقوة 7.250 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات، وهوا يأتي متوافق مع قلم M-Pencil الجديد.ويتوفر حاسب هواوي MatePad 11، مقابل سعر 399 يورو (أي ما يعادل 7 آلاف و 600 جنيه مصري).