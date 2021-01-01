أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تويتر Twitter، عن خدمتها المتميزة Twitter Blue، والتي توفر لمستخدمي الموقع إمكانية الوصول إلى ميزات جديدة مثل التراجع عن التغريدات وعرض المواضيع ووضع القارئ، مقابل دفع اشتراك شهري.
وبحسب ما ذكره موقع "usatoday"، قالت شركة تويتر، إنها قامت بتطوير مجموعة ميزات الاشتراك Twitter Blue، الأولية بناءً على التعليقات التي تلقتها من مستخدمي المنصة المتميزين، وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية، أن نسختها المجانية من موقع التدوينات العالمي، "'لن تختفي ولن تختفي أبدًا"، وتشمل ميزات خدمة الاشتراك Blue ما يلي:
ميزات خدمة الاشتراك تويتر Blue
1. مجلدات الإشارات المرجعية: تتيح هذه الميزة للمستخدمين تجميع وتنظيم التغريدات المحفوظة على تويتر بحيث يمكنهم العثور عليها بسهولة وكفاءة عند الحاجة إليها.
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التعليقات على تويتر تطلق خدمة الاشتراك المدفوعة Blue.. وهذه أبرز مميزاتها
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