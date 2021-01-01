

تويتر تطلق خدمة الاشتراك المدفوعة Blue.. وهذه أبرز مميزاتها تويتر تطلق خدمة الاشتراك المدفوعة Blue.. وهذه أبرز مميزاتها

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تويتر Twitter، عن خدمتها المتميزة Twitter Blue، والتي توفر لمستخدمي الموقع إمكانية الوصول إلى ميزات جديدة مثل التراجع عن التغريدات وعرض المواضيع ووضع القارئ، مقابل دفع اشتراك شهري.



وبحسب ما ذكره موقع "usatoday"، قالت شركة تويتر، إنها قامت بتطوير مجموعة ميزات الاشتراك Twitter Blue، الأولية بناءً على التعليقات التي تلقتها من مستخدمي المنصة المتميزين، وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية، أن نسختها المجانية من موقع التدوينات العالمي، "'لن تختفي ولن تختفي أبدًا"، وتشمل ميزات خدمة الاشتراك Blue ما يلي:



ميزات خدمة الاشتراك تويتر Blue

1. مجلدات الإشارات المرجعية: تتيح هذه الميزة للمستخدمين تجميع وتنظيم التغريدات المحفوظة على تويتر بحيث يمكنهم العثور عليها بسهولة وكفاءة عند الحاجة إليها.

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2. التراجع عن التغريدة: تمنحك ميزة التراجع عن الإرسال الجديدة خيارا جديدا لتعيين مؤقتا قابل للتخصيص من أجل مراجعة تغريداتك قبل نشرها، وتتيح لك الميزة ضبط المؤقت حتى 30 ثانية للنقر على زر تراجع قبل النشر مباشرة.3. وضع القارئ: توفر هذه الميزة تجربة قراءة أكثر جمالًا من خلال التخلص من التغريدات المزعجة، وتسهيل مواكبة المواضيع من خلال تحويلها إلى نص سهل القراءة ودمج التغريدات معًا في صفحة واحدة، حتى تتمكن من قراءة كل المحتوى الأخير بسلاسة.4. تتضمن ميزات الأخرى بـ خدمة الاشتراك Blue: أيقونات تطبيقات قابلة للتخصيص لشاشة المستخدم الرئيسية على أجهزته، بالإضافة إلى خيارات سمة لونية جديدة، وإمكانية الوصول إلى الدعم المخصص لعملاء الاشتراك.وقالت تويتر إن خدمة الاشتراك ستكون متاحة بدءًا من اليوم، في كندا وأستراليا، مقابل اشتراك شهري يبلغ 3.49 دولارا كنديا، أو 4.49 دولارا أستراليا.