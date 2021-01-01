مايكروسوفت تطلق إصدارا جديدا من "ويندوز"..وهذه أبرز مواصفاته

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مايكروسوفت تطلق إصدارا جديدا من "ويندوز"..وهذه أبرز مواصفاته

تستعد شركة "مايكروسوفت" الأميركية لإطلاق إصدار جديد من نظام تشغيلها الشهير "ويندوز" هذا الشهر.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، الإصدار الجديد من "ويندوز" بأنه سيكون "أهم إضافة" إلى أنظمة تشغيل الكمبيوترات الشخصية في هذا العقد.

وسيتضمن الإصدار الجديد وفق الشركة، تغييرات كثيرة تشمل التصميم، كما سيتيح بناء تواصل أسهل بين المستخدمين، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

ومن المحتمل رؤية بعض التغييرات المهمة في واجهة المستخدم لنظام ويندوز تحت اسم "صن فالي"، وأبرزها الزوايا المستديرة في القوائم مثل "البدء".

وتشير تسريبات تقنية أيضا إلى عمل "مايكروسوفت" على إعادة ترتيب التطبيقات عبر الشاشات المتعددة، وإضافة ميزة Xbox Auto HDR، وتحسينات دعم الصوت عبر البلوتوث.

وتعمل مايكروسوفت على متجر تطبيقات جديد لنظام التشغيل "ويندوز" في الأشهر الأخيرة، كما تشير تقارير إلى أن عملاق البرمجيات يريد فتح متجره لجميع التطبيقات ومنصات الدفع المنافسة، بحسب موقع "أي آي تي نيوز" المتخصص بالأخبار التقنية.

جدير بالذكر أن نظام "ويندوز" يمثل قرابة 14 في المئة من إجمالي عائدات "مايكروسوفت"، حسبما ذكر موقع "سي إن بي سي".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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