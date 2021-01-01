

شركة AMD تعلن عن بطاقات الرسومات القوية Radeon RX 6000M للحواسب المحمولة شركة AMD تعلن عن بطاقات الرسومات القوية Radeon RX 6000M للحواسب المحمولة

عززت شركة AMD تواجدها في قطاع معالجات الرسومات الموجهة للحواسب المحمولة من خلال الإعلان عن بطاقات رسومات Radeon RX 6000M القوية التي تجلب تقنية RDNA 2 أخيرًا للأجهزة المحمولة. وستضم السلسلة الجديدة معالجات رسومات Radeon RX 6800M و Radeon RX 6700M و Radeon RX 6600M.



ستوفر هذه الخطوة فرصة لمنافسة إنفيديا في هذا القطاع الذي تسيطر عليه بشكل كبير لاسيما بسبب تأخر AMD في إطلاق بطاقات رسومات بتقنية RDNA 2 على الحواسب المحمولة وبقاءها لفترة على أجهزة الكمبيوتر.



تقول الشركة إن الجيل الجديد من المعالجات يوفر سرعة أكبر بنحو 50% مقارنة مع الجيل السابق، واستهلاك بطارية أقل 43%.

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معالجات AMD Radeon RX 6000M أقوى بهدف التغلب على إنفيدياتهدف AMD من خلال Radeon RX 6800M لتوفير منافسة لمعالج إنفيديا RTX 3080 مع أداء قوي يمنح اللاعبين القدرة على تشغيل 120 إطار في الثانية بدقة 1,440 بكسل. فيما ستوفر نسخة RX 6700M معدل إطارات في الثانية يصل إلى 100 على دقة 1,440 بكسل، ونسخة RX 6600M معدل إطارات في الثانية يصل 100 إطار على دقة 1080 بكسل.وتأتي نسخة Radeon RX 6800M مع 40 وحدة معالجة مصحوبة برام 12 جيجابايت من نوع GDDR6، وسرعة تصل 2.3 جيجاهرتز.فيما يأتي Radeon RX 6700M مع نفس السرعة، لكن بوجود 36 وحدة معالجة، وذاكرة رام GDDR6 بسعة 10 جيجابايت.وأخيرًا، سيحمل Radeon RX 6700M ذاكرة رام 8 جيجابايت من نوع GDDR6 مثلما الحال مع سابقيه و28 وحدة معالجة رسومية.تقول AMD إن Radeon RX 6800M تخطى معالج إنفيديا RTX 3080 في عدد من الألعاب الشهيرة مثل Assassin’s Creed Valhalla.يُشار أن الشركة لم تعلن عن موعد قدوم سلسلة Radeon RX 6000M أو عن الأسعار الخاصة بها حتى الآن.تقنية FidelityFX Super Resolutionبجانب الكشف عن أحدث معالجاتها الرسومية للأجهزة المحمولة، أعلنت إنفيديا عن تقنية FidelityFX Super Resolution أو FSR التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر تجربة غامرة أكثر للمستخدمين من خلال تحسين سرعة ودقة اللعب، وهي شبيهة بما تقدمه إنفيديا مع تقنية DLSS.وستوفر الشركة 4 نماذج مختلفة من تقنيتها FidelityFX Super Resolution لتتناسب مع مختلف الأنظمة والعتاد مع الأجهزة.يأتي كشف AMD عن معالجاتها الجديدة بالتزامن مع إعلان إنفيديا عن معالجي رسومات RTX 3080 Ti و RTX 3070 Ti.