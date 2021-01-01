كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أطلقت تحديثا جديدا، بسبب الاتهامات الموجهة لها بتنفيذها رقابة على المحتوى الخاص بفلسطين، خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "إنستغرام" ستقوم بعرض المزيد من المشاركات المعاد نشرها ومشاركتها، لمعالجة الاتهامات الموجهة لها بشأن مراقبة المحتوى الخاص بفلسطين.
وقال المتحدث باسم شركة "فيسبوك" المالكة لمنصة "إنستغرام"، إنه لم يكن هناك رقابة مقصودة، والتحديث الجديد، جاء ردا على الشكاوى الواسعة حول هذا الأمر، بعدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى المحتوى المعاد مشاركته والخاص بمواد فلسطين وغيره من المحتويات.
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التعليقات على "إنستغرام" تطلق تحديثا بسبب فلسطين
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