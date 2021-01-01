في الوقت الذي تعاني فيه بعض شركات التقنية من نقص توريدات الشرائح الإلكترونية اللازمة لأجهزتها الجديدة، تتحضر شركة Switch Pro للإعلان عن منصتها الأحدث Switch Pro.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة تنوي الإعلان عن المنصة الجديدة خلال مؤتمر Е3 التقني الذي سيعقد في الفترة ما بين 12 و15 يونيو القادم.
ومن المفترض أن تكون هذه المنصة نسخة معدلة عن منصات Switch الحالية، لكنها ستضمن أداء أفضل وسرعة أكبر في التعامل مع البيانات بفضل معالجات NVIDIA Tegra.
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التعليقات على Nintendo تعلن عن منصّتها الجديدة قريبا
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