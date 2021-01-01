"أبل" تغازل عشاقها بـ"سماعة جديدة".. ومواصفات رياضية

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"أبل" تغازل عشاقها بـ"سماعة جديدة".. ومواصفات رياضية

كشفت تقارير إعلامية عن استعداد شركة "أبل" الأميركية لتجديد سماعة هاتف آيفون العادية هذا العام، وإطلاق الجيل الثاني من "AirPods Pro" العام المقبل.

ووفق ما ذكر موقع "بلومبرغ" الأميركي، فإن السماعات الجديدة AirPods 3 ستمثل أول تحديث للمنتج منذ مارس 2019، مضيفا "ستأتي في الغالب بتصميم جديد مختلف عن نسخة -برو-، مع علبة متميزة وسيقان أقصر".

أما فيما يخص الجيل الثاني من AirPods Pro، فإن المنتج سيكون الأول من نوعه منذ أكتوبر 2019، على أن يشمل مستشعرات حركة محدثة مع التركيز على تتبع اللياقة البدنية، حسب ما كشف أشخاص مطلعون على الموضوع.

وكانت الشركة الأميركية تهدف إلى إطلاق سماعات AirPods Pro الجديدة في وقت مبكر من هذا العام، قبل أن تغير خططها.

وستعزز السماعات الجديدة لأبل، سوق سماعات الأذن اللاسلكية، التي نمت بشكل سريع خلال الفترة الماضية، وحققت أكثر من 30 مليار دولار في الإيرادات السنوية.

ورفضت "أبل" التعليق على طلبات الاستفسار، كما لم تكشف بعد توقيت طرح هذه السماعات بالتحديد.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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