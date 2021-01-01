كشفت تقارير إعلامية عن استعداد شركة "أبل" الأميركية لتجديد سماعة هاتف آيفون العادية هذا العام، وإطلاق الجيل الثاني من "AirPods Pro" العام المقبل.
ووفق ما ذكر موقع "بلومبرغ" الأميركي، فإن السماعات الجديدة AirPods 3 ستمثل أول تحديث للمنتج منذ مارس 2019، مضيفا "ستأتي في الغالب بتصميم جديد مختلف عن نسخة -برو-، مع علبة متميزة وسيقان أقصر".
أما فيما يخص الجيل الثاني من AirPods Pro، فإن المنتج سيكون الأول من نوعه منذ أكتوبر 2019، على أن يشمل مستشعرات حركة محدثة مع التركيز على تتبع اللياقة البدنية، حسب ما كشف أشخاص مطلعون على الموضوع.
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التعليقات على "أبل" تغازل عشاقها بـ"سماعة جديدة".. ومواصفات رياضية
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