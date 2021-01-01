

عملات الجيل الثالث المشفرة تصعد على حساب بيتكوين عملات الجيل الثالث المشفرة تصعد على حساب بيتكوين

أثارت عدد من العملات المشفرة تساؤلات كثيرة حيث لم تتأثر بشكل كبير جدا مثلما حدث مع عملة بيتكوين خلال الأيام الماضية، وعلى وجه التحديد فإن عملة واحدة تسمى Cardano (ADA) كاردانو واصلت الارتفاع، حيث أطلق عليها المحللون إلى جانب عدد من العملات الأخرى بعملات الجيل الثالث.



وبحسب صحيفة إلإندبندنت البريطانية فإن عملات Cardano كاردانو ،وإيثيريوم وكذلك دوجكوين قد ارتفعت اليوم ، مما دفع مكاسبهم الأسبوعية إلى ما يزيد عن 10 % ، بينما بقيت عملة البيتكوين بنفس السعر تقريبًا.





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وترك الاستقرار النسبي المحللين منقسمين حول ما إذا كانت عملة البيتكوين في بداية سوق هابطة أو ما إذا كان هذا مجرد تصحيح للسعر في طريقه إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2021.ويتوقع الخبراء أن يتفوق أداء Cardano كاردانو أو الجيل الثالث وغيره من العملات الرقمية على إيثيريوم و بيتكوين بشكل كبير، حيث أن المؤشرات تتجه نحو وجود مسار تصاعدي لهذه العملات.وتشير البيانات إلى أن أداء عملات Cardano كاردانو أو عملات الجيل الثالث تتفوق تفوقا ملحوظا حيث أنها تستهلك طاقة أقل من عملة البيتكوين والتي تستخدم أكثر من 121 تيرا واط سنويًا .واستطاعت عملات Cardano كاردانو أو عملات الجيل الثالث أن تحقق ارتفاعا بنسبة 17٪ ، فيما بلغت القيمة الإجمالية لجميع العملات المشفرة بنسبة 4.4٪ إلى 1.6 تريليون دولار ، وفقًا لـ TradingView .وأصبحت عملات Cardano كاردانو أو عملات الجيل الثالث رابع أكبر عملة مشفرة برأسمال سوقي إجمالي قدره 52.9 مليار دولار.