

آيسر تُحدث حواسيبها المحمولة Predator و ConceptD و Swift مع معالجات إنتل الجيل 11 آيسر تُحدث حواسيبها المحمولة Predator و ConceptD و Swift مع معالجات إنتل الجيل 11

أعلنت شركة آيسر عن تحديث حواسيبها المحمولة في الفئات المختلفة، أبرزها Predator و ConceptD و Swift و Predator Helios وستحمل الأجهزة الجديدة أحدث معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر بجانب معالجات إنفيديا بتقنيات تتبع الأشعة RTX 30.



وتشمل الحواسيب المحمولة الجديدة Predator Triton 500 SE، و Predator Helios 500، بالإضافة إلى ConceptD 5 و ConceptD 7 و ConceptD 7 Ezel، وكذلك Swift X.





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سلسلة Predatorجهاز Triton 500 SEكشفت آيسر عن نسخة جديدة من سلسلة ترايتون مع جهاز Triton 500 SE الذي يأتي بتصميم أنيق وعتاد قوي، حيث يحمل أحدث معالجات إنتل حتى Core i9 الجيل الحادي عشر، ومعالج رسومات RTX 3080، وذاكرة رام تصل 64 جيجابايت، وقرص تخزين حتى 4 تيرابايت.ودعمت الشركة الجهاز مع بطارية يمكنها العمل حتى 12 ساعة على شحنة واحدة كما تقول، وهو أمر معتاد مع أجهزتها.سيحمل الجهاز شاشة WQXGA mini-LED مع ألوان DCI-P3 وتردد 165 هرتز، أو شاشة WQXGA IPS لمسية بتردد 240 هرتز G-Sync.سيتوفر Triton 500 SE في شهر يونيو بداية من الولايات المتحدة مع سعر يبدأ من 1,750 دولار أمريكي.جهاز Predator Helios 500سيأتي جهاز Predator Helios 500 مع معالجات إنتل Core i9 الجيل الحادي عشر من سلسلة H45، وسيصاحبها معالجات رسومات إنفيديا GeForce RTX 3080، بالإضافة إلى ذاكرة رام 64 جيجابايت، وسعة تخزين حتى 4 تيرابايت.سيحمل الجهاز شاشة mini-LED بسرعة تحديث 120 هرتز في الثانية بدقة 4K أو بسرعة تحديث 360 هرتز بدقة FHD.وسيصل للأسواق في شهر أغسطس بسعر يبدأ من 2,500 دولار أمريكي، ويرتفع تدريجيًا حسب المواصفات المطلوبة.ConceptD 7 Ezel Proحدّثت آيسر كذلك سلسلة الحواسيب المحمولة ConceptD المخصصة لصانعي المحتوى عطفًا على العتاد القوي جدًا معها.وأضافت معها أحدث معالجات إنتل الجيل الحادي عشر من سلسلة H، وأحدث معالجات رسومية من إنفيديا RTX A الاحترافية، وذاكرة رام حتى 64 جيجابايت، بجانب سعة تخزين 2 تيرابايت SSD.ستضم الأجهزة نسخة ConceptD 5 القادمة مع شاشة بدقة 4K ودعم تحرير الفيديو بدقة 8K بفضل العتاد الداخلي، وستحمل معالجات إنفيديا RTX 3060 للنسخة العادية ومعالجات رسومات RTX A3000 أو A5000 الاحترافية لنسخة برو.كما سيكون هناك جهاز ConceptD 7 Ezel المتحول مع معالجات إنتل Core i7-11800H وبطاقات رسومات إنفيديا RTX 3080، بجانب ذاكرة رام 32 جيجابايت، وقرص تخزين 2 تيرابايت SSD. بالإضافة إلى شاشة 15.6 بوصة بدقة 4K. وسيكون هناك نسخة برو منه ستحمل معالجات إنتل Xeon W-11955M وبطاقات رسومات إنفيديا RTX A5000 أو A3000 – أي أنه سيقدم أداءً خارقًا إن صح التعبير.وبجانب ذلك، ستطرح آيسر جهاز ConceptD 3 ونسخة برو منه، حيث يأتيان مع معالجات إنتل الجيل الحادي عشر وبطاقات رسومات إنفيديا RTX 3050Ti. كما سيكون هناك نسخ متحولة من الجهازين مع معالجات Core i7 من إنتل الجيل الحادي عشر وبطاقات رسومات إنفيديا T1200. وستكون جميعها مع شاشات FHD.الأسعار:سيأتي ConceptD 5 بسعر يبدأ من 2,000 دولار أمريكي.سيأتي ConceptD 7 Ezel بسعر يبدأ من 2,500 دولار أمريكي.سيأتي ConceptD 3 بسعر 1,300 دولار أمريكي وسعر 1,600 للنسخ المتحولة.يُرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف نسبيًا حسب المنطقة والعملات المحلية، كما أن النسخ الاحترافية “برو” تأتي بسعر أعلى.سلسلة آيسر سويفت Swiftكشفت آيسر كذلك عن تحديث أجهزة الحاسوب المحمولة الخفيفة “نوت بوك” من سلسلة Swift، من خلال إطلاق جهاز Swift X بتصميم نحيف جدًا وأنيق. وعلى غير العادة مع الأجهزة السابقة، سيأتي Swift X مع معالجات Ryzen 5000U من AMD وبطاقات رسومات RTX 3050 من إنفيديا، بجانب ذاكرة رام تصل 16 جيجابايت، وقرص تخزين SSD بسعة تصل 2 تيرابايت.وسيحمل الجهاز شاشة بقياس 14 بوصة بدقة FHD من نوع IPS بسطوع 300 وحدة، تغطي الطيف اللوني sRGB بنسبة 100%.وستدعمه الشركة مع بطارية 59 واط تقول إن بإمكانها العمل 14 ساعة متواصلة على شحنة واحدة – أي لمدة تغطي اليوم.سيأتي Swift X في يونيو بداية من الولايات المتحدة وبسعر يبدأ من 900 دولار أمريكي.