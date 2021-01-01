

واتساب لن تتخذ أي إجراءات ضد الحسابات الرافضة لسياسة الخصوصية الجديدة واتساب لن تتخذ أي إجراءات ضد الحسابات الرافضة لسياسة الخصوصية الجديدة

عندما أعلنت واتساب عن سياسة جديدة للخصوصية قبل أشهر، ثار الجمهور عليها بسبب رغبة الشركة بفرض سياسة تسمح بانتهاك بياتهم وخصوصيتهم، وبعدها قامت بتأجيل الفكرة قليلًا لامتصاص غضب الجمهور، قبل أن تعود مجددًا لطرحها وإيقاف عدد من الميزات في حال رفض المستخدم لهذا الأمر.



لكن على ما يبدو أن واتساب لن تستمر بهذا الفعل بعد اليوم، فقد قررت عدم حجب أي ميزة عن المستخدمين الذين يرفضون سياسة الخصوصية الجديدة على حساباتهم.



وقالت الشركة لموقع TheNextWeb، إنها قررت تغيير نهجها بعد مشاورات مع خبراء الخصوصية والسلطات المختلفة، ولن تحجب أي ميزات عن المستخدمين الذين يرفضونها، لكنها بنفس الوقت ستستمر بتذكيرهم للموافقة على السياسة الجديدة.