قالت شركة تويتر إنها قررت إيقاف باب استقبال طلبات توثيق الحسابات العامة على منصتها مؤقتًا، وذلك بعد 8 أيام تقريبًا على عودة التوثيق.
وأعزت الشركة هذا الإيقاف المؤقت بسبب حجم الطلبات الهائل من المستخدمين لتوثيق حساباتهم، ما جعلها تتوقف عن استقبال المزيد من الطلبات حتى يتسنى لها النظر في الطلبات المقدمة مسبقًا والانتهاء منها.
ولم تعلن تويتر عن موعد عودة باب التوثيق بالعلامة الزرقاء من جديد، ولكنها نوهت لعملها على فتحه في أسرع وقت ممكن.
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التعليقات على تويتر تغلق باب استقبال طلبات التوثيق للجمهور بعد 8 أيام على فتحه
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