تويتر تغلق باب استقبال طلبات التوثيق للجمهور بعد 8 أيام على فتحه

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صورة الخبر: تويتر تغلق باب استقبال طلبات التوثيق للجمهور بعد 8 أيام على فتحه
تويتر تغلق باب استقبال طلبات التوثيق للجمهور بعد 8 أيام على فتحه

قالت شركة تويتر إنها قررت إيقاف باب استقبال طلبات توثيق الحسابات العامة على منصتها مؤقتًا، وذلك بعد 8 أيام تقريبًا على عودة التوثيق.

وأعزت الشركة هذا الإيقاف المؤقت بسبب حجم الطلبات الهائل من المستخدمين لتوثيق حساباتهم، ما جعلها تتوقف عن استقبال المزيد من الطلبات حتى يتسنى لها النظر في الطلبات المقدمة مسبقًا والانتهاء منها.

ولم تعلن تويتر عن موعد عودة باب التوثيق بالعلامة الزرقاء من جديد، ولكنها نوهت لعملها على فتحه في أسرع وقت ممكن.

كانت تويتر قد فتحت باب التوثيق بالعلامة الزرقاء للعموم قبل 8 أيام بعد نحو 4 سنوات من إغلاقه أمام المستخدمين لرغبة الشركة في تغيير سياسة التوثيق لاسيما بعد المناوشات السياسية حول الحسابات في ذلك الوقت بعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: عالم التقنيه

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