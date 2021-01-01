

منصة الطبي تفعل خاصية “كونكت بلس” على منصة وتطبيق “عيادة الطبي” للعلاج في المنزل منصة الطبي تفعل خاصية “كونكت بلس” على منصة وتطبيق “عيادة الطبي” للعلاج في المنزل

قامت شركة (الطبي) المتخصصة في تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد بإطلاق خاصية كونكت بلس “Connect+”، وهي خدمة الكترونية تفاعلية توفر المراسلات والتواصل المباشر بين المريض وعيادة الطبيب، من خلالمنصتها وتطبيقها الالكتروني (عيادة الطبي). تهدف الشركة من خلال تطوير الحلول الرقمية العلاجية الحديثةإلى تيسير التعاملات بين المرضى والأطباء في الوطن العربي.



هذا وقد جاءت تلك الخطوة تلبيةً لاحتياجات المجتمع في ظل انتشار فايروس كورونا، حيث توفرالخاصية للمريض إمكانية الحصول على استشارة طبية وإتمام جميع المراسلات المتعلقة بالعلاج بين الأطباء ومرضاهم بطريقة سهلةوبخصوصية تامة. كما أنه باستخدام خاصية “Connect+”، سوف يتمكن المريض من إرسال جميع التقارير ونتائج التحاليل وصور الأشعات والمستندات المطلوبة إلى الطبيب، ويستطيع الطبيب أيضا إرسال الروشتات، ويتم حفظ كل ذلك تلقائيا في ملف المريض، دون الحاجة للذهابإلى العيادة والتعرض لخطر الإصابة بالفيروس.



وتتولى منصة عيادة الطبي وتطبيقها إدارة عيادة الطبيب رقميًا بشكل كامل؛ بدءًا من إنشاء سجلات للمرضى، وإتاحة خاصية المراسلات الإلكترونية، وصولًا إلى إجراء التحليلات الإحصائية وتوثيق تاريخ الحالات المرضية، مما يساعد الطبيب في تنظيم عمله بدقة، وتقديم أعلى درجات الخدمة عند تشخيص المرضى والتواصل معهم عن بُعد. وبالإضافة إلى ذلك، فقد فعّلت المنصة والتطبيق خاصية الدفع أونلاين لتسهيل الزيارة عن بعد والقضاء على طوابير الانتظار.

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وبهذه المناسبة، صرح السيد/ جليل اللبدي، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة الطبى قائلا”إن انتشار فيروس كورونا المستجد، ساهم بقوة في سرعة نمو التكنولوجيا الرقيمة لا سيّما في مجال الصحة، ونحن في منصة (الطبي) ومن خلال خدمة(عيادة الطبي) نسعى لتوظيف هذه التقنيات في سبيل تلبية احتياجات المرضى والأطباء في كل وقت – وتحديدًا خلال فترة الوباء – من خلال إتاحة الفرصة لهم بالتواصل عن بُعد.وأضاف سيادته:”يرتكز دور منصة (الطبي)علىمتابعة الحالة الصحية للمرضى والعمل على تحسين صحتهم من خلال منصة شاملة وموحدة وبالاستعانة بأطباء أكفاء ومعتمدين. وقد أتاحت منصتنا الالكترونية الفرصة لقرابة ال 20 مليون مستخدم من أجل التواصل المباشر مع أكثر من 125 ألف طبيب، كما قدمت ما يزيد عن 900 ألف معلومة طبية. واستئنافا لتلك النجاحات، فقد قررنا التوسع في باقة خدمات الشركة من خلال تقديم حلول الإدارة الرقمية لعيادات الأطباء (عيادة الطبي) بخاصيتها المبتكرة “Connect+”.وبدوره، علق السيد/ صموئيل رزق، رئيس قسم التطوير ب(شركة الطبي) موضحا: “بناءا على الإقبال منقطع النظير على منصة (الطبي) خلالالربع الأول من العام 2021، حيثكسرنا حاجز ال3 مليون استشارة طبية، فقد أسرعنا بتطوير خدمة (عيادة الطبي) المصمّمة لإدارة العيادات، وتهيئتها بشكل عصري ومتطوّر. هذا وقد راعى فريق العمل التقني ل(عيادة الطبي)في تطوير خاصية“Connect+”تلبية متطلباتالأطباء الخاصة بالتواصل عن بُعد مع المرضى،ومتابعة الحالات بما يتناسب مع جداولهم الزمنية اليومية.”واستطرد رزق قائلا: “بل أكثر من ذلك، فإن منصة (عيادة الطبي) وتطبيقها يتوليان إدارة عيادة الطبيب رقمياً بشكل كامل؛ وتوفير لهم تقنيات التواصل عن بُعد مع مرضاهم ومتابعة تغيرات حالتهم المرضيّة والنتائج بالتواريخ المطلوبة، وهو الأمر الذي يساعد الطبيب في تنظيم عمله بدقة وتقديم أعلى درجات الخدمة عند تشخيص المرضى، بالإضافة الى تفعيل خاصية الدفع أونلاين للقضاء على طوابير الانتظار. كما أننا نتشرف بالإعلان عن تعاون جديد مع مستشفى القصر العيني للرفع من كفاءة الخدمة المقدمة باستخدام برنامج (عيادة الطبي) في هذا الصرح العريق وهو الأمر الذي يجعلنا نفتخر بما قدمناه في عيادة الطبي حتى الآن في هذا الوقت القصير.”جدير بالذكر أن سرعة وسهولة استخدام حلول (عيادة الطبي) المطوّرة يجعلها مجدية لمتلقي الخدمات بالمقام الأول. بما أن (عيادة الطبي) توفر سبل التواصل الالكتروني مع الطبيب للاستشارات الطبية العاجلة؛ سواء عن طريق المكالمات أو الرسائل النصية أو الدردشات المرئية (محادثات الفيديو)، فإن استخدامه يصبح حلاً عمليا ومنجزاً في الحالات الطارئة أو حتى في الحالات الطبية البسيطة والمتكررة. وبذلك يتم تجنيب المرضى عناء الجلوس لفترات طويلة في غرف إنتظار العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات، فضلا عن تفادي إجراءات التسجيل المعقدة من حجز وملء الاستمارات وتقديم المستندات الطبية وانتظار الدور في الكشف وخلافه.كما يتعين الإشارة إلى أن منصة الطبي تشهد توسعا طرديا وانتشارا سريع الوتيرة في البلدان العربية، حيث ينضم المزيد من الأطباء يوما بعد يوم إلى شبكة عيادة الطبّي ويستخدمون التطبيق لإدارة عياداتهم.