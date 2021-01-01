

«جوجل» ينهي عصر التخزين المجاني للصور «جوجل» ينهي عصر التخزين المجاني للصور

قررت شركة جوجل الأمريكية إنهاء سياسة مساحة التخزين المجاني غير المحدودة للصور على خدمة جوجل فوتوز خلال الأسبوع الحالي.



وقالت الشركة، اليوم الأحد، إن سياسة التخزين المجاني غير المحدود للصور والفيديوهات ستنتهي اعتبارا من أول يونيو المقبل، حيث سيتم حساب أي صور أو فيديوهات جديدة يقوم المستخدم برفعها للتخزين ضمن مساحة التخزين المجانية وقدرها 15 جيجابايت التي تأتي مع كل حساب مستخدم لدى شركة جوجل.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه لن يتم احتساب كل الصور والفيديوهات التي قام أي مستخدم برفعها قبل أول يونيو المقبل، ضمن الحد الأقصى المساحة المجانية لحساب جوجل.

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وأضافت شركة جوجل آداة مجانية جديدة لمساعدة المستخدمين في إدارة مساحة التخزين المجانية الخاصة بهم، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الألمانية.وكانت جوجل قد أعلنت عن السياسة الجديدة لأول مرة في نوفمبر الماضي، وتستهدف تشجيع الناس على الاشتراك في خدمة جوجل للتخزين مدفوعة الثمن «جوجل وان».وتعتزم خدمة جوجل وان توفير مساحة تخزين قدرها 100 جيجابايت إلى جانب خدمات أخرى مثل تخفيضات جوجل ستور مقابل دولارين شهريا في الولايات المتحدة.وبمجرد بدء تطبيق السياسة الجديدة، فإن أكثر من 80% من مستخدمي جوجل فوتوز الحاليين سيكونوا قادرين على تخزين صورهم وفيديوهاتهم لمدة ثلاث سنوات، من خلال الـ 15 جيجابايت المجانية المتاحة لأصحاب الحسابات.ومع اقتراب المستخدم من استعمال كامل المساحة المجانية، وستقوم جوجل بإبلاغ المستخدم بذلك سواء عبر تطبيق جوجل فوتوز أو البريد الإلكتروني.كما يمكن تحديد المدة الزمنية المتاحة أمام المستخدم للتخزين المجاني في ضوء وتيرة تخزينه للصور والفيديوهات على حساب جوجل.