

«مايكروسوفت»: قراصنة روس نفذوا 150 هجوما على SolarWinds «مايكروسوفت»: قراصنة روس نفذوا 150 هجوما على SolarWinds

قالت شركة "مايكروسوفت" إن مجموعة من القراصنة، زاعمة أنهم من روسيا، يقفون وراء اختراق مؤسسة "SolarWinds" الأمريكية للبرمجيات.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، ذكرت "مايكروسوفت" أن المجموعة نفذت هجمات على 150 مؤسسة حكومية مختلفة، وغير حكومية في الولايات المتحدة وفي أكثر من 20 دولة أخرى حول العالم.



و قالت: "اكتشفنا هذا الأسبوع هجمات إلكترونية استهدفت وكالات حكومية ومراكز أبحاث وشركات استشارية ومؤسسات غير حكومية".

قد يعجبك أيضا...

وفقا للشركة استهدف هجوم إلكتروني قامت به مجموعة القراصنة "Nobelium" ما يقرب من 3000 عنوان بريد إلكتروني في 150 مؤسسة.وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من الهجمات تم تنفيذها على مؤسسات داخل الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، استهدف ربع الهجمات تقريبا أنشطة في مجال التنمية الدولية، فضلا عن العمل الإنساني وحقوق الإنسان.وقالت إنه "من المرجح أن هذه الهجمات هي استمرار لمحاولات "Nobelium" استهداف الإدارات الحكومية المشاركة في السياسة الخارجية كجزء من جهود جمع المعلومات الاستخبارية".تجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر العام الماضي، تعرض شركة "SolarWinds" للبرمجيات لهجوم، وفي يناير، نشرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) بيانا مشتركا من مكتب التحقيقات الفيدرالي وعدد من الهياكل الأمريكية الأخرى، والتي زعمت بأن روسيا كانت وراء هجوم إلكتروني واسع النطاق على عملاء الشركة، وهو ما نفته موسكو وأكدت أنه لا علاقة لها بذلك.وعلى صعيد آخر، تستعد شركة مايكروسوفت هذا الأسبوع لإصدار النسخة 91 من متصفح ايدج المستند إلى Chromium، وستقوم بتمكين ميزة تحسين الأداء Startup Boost بالإضافة إلى Sleeping Tabs.وأعلنت مايكروسوفت عن ميزة Startup Boost في شهر أكتوبر 2020، وقدمتها في الإصدار 89 من متصفح ايدج، ولكنها علقتها في شهر مارس لإصلاح المشكلات.وفي مؤتمر مطوري Build 2021 هذا الأسبوع، قالت الشركة: إن Startup Boost تأتي مع الإصدار 91 من متصفح ايدج في وقت لاحق من هذا الأسبوع.