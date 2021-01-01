

نينتندو تستعد لإطلاق جهاز الألعاب Switch Pro في سبتمبر نينتندو تستعد لإطلاق جهاز الألعاب Switch Pro في سبتمبر

خلال الفترة القليلة الماضية ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أن شركة نينتندو تستعد للإعلان عن جهاز الألعاب Switch Pro في شهر يونيو وذلك قبل فعاليات مؤتمر الألعاب E3 المقرر إقامته يوم 12 يونيو القادم، والآن ظهر تقرير جديد من بلومبيرج يكشف لنا عن خطط الشركة حيث أكد أن Nintendo ستطلق جهاز الألعاب الجديد خلال شهر سبتمبر القادم.



ووفقا لهذا التقرير أيضا فإن الشركة بدأت الإنتاج الضخم لإصدارها الجديد من أجهزة الألعاب Switch Pro وتخطط لزيادة الإنتاج في الربع الأخير من هذا العام، ونتوقع أن يحظى هذا الجهاز بنفس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها جهاز Nintendo Switch العادي الذي تم إطلاقه قبل 4 سنوات.



وكان التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن جهاز الألعاب Switch Pro سيصل مع شاشة OLED بحجم 7 بوصة أفضل من شاشة الجهاز السابق التي جاءت من نوع LCD وبحجم 6.2 بوصة ومع ذلك سيظل الجهاز الجديد بنفس الدقة التي تبلغ 720 بكسل للمساعدة في زيادة عمر البطارية.

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وعلاوة على ذلك فإن جهاز الألعاب Switch Pro القادم سيتميز بمعالج رسوميات من NVIDIA بمعمارية Ada Lovelace الجديدة وسيكون قادرا على دعم محتوى 4K بفضل تقنية NVIDIA DLSS.وفي النهاية يجب أن نذكركم جهاز الألعاب القادم Nintendo قد لا يصل تحت مسمى Switch Pro وربما يصل باسم Super Nintendo Switch وذلك نفس الاسم الذي وصل به جهاز Super Nintendo Entertainment عام 1990.