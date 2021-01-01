خلال الفترة القليلة الماضية ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أن شركة نينتندو تستعد للإعلان عن جهاز الألعاب Switch Pro في شهر يونيو وذلك قبل فعاليات مؤتمر الألعاب E3 المقرر إقامته يوم 12 يونيو القادم، والآن ظهر تقرير جديد من بلومبيرج يكشف لنا عن خطط الشركة حيث أكد أن Nintendo ستطلق جهاز الألعاب الجديد خلال شهر سبتمبر القادم.
ووفقا لهذا التقرير أيضا فإن الشركة بدأت الإنتاج الضخم لإصدارها الجديد من أجهزة الألعاب Switch Pro وتخطط لزيادة الإنتاج في الربع الأخير من هذا العام، ونتوقع أن يحظى هذا الجهاز بنفس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها جهاز Nintendo Switch العادي الذي تم إطلاقه قبل 4 سنوات.
وكان التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن جهاز الألعاب Switch Pro سيصل مع شاشة OLED بحجم 7 بوصة أفضل من شاشة الجهاز السابق التي جاءت من نوع LCD وبحجم 6.2 بوصة ومع ذلك سيظل الجهاز الجديد بنفس الدقة التي تبلغ 720 بكسل للمساعدة في زيادة عمر البطارية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نينتندو تستعد لإطلاق جهاز الألعاب Switch Pro في سبتمبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق