بعد أن انتظره المستخدمون لسنوات، بدأت غوغل بطرح نظام Fuchsia على عدد من الأجهزة الذكية.
وتبعا لغوغل فإن النظام الجديد يوفر حاليا عدة نماذج من مساعدات Nest Hub المنزلية الذكية، لمعاينته من قبل بعض المستخدمين، ومن المفترض أن يظهر خلال الأشهر القادمة على مجموعة أوسع من الأجهزة ربما يكون من بينها الهواتف والحواسب اللوحية.
ولم يؤثر وصول النظام الجديد تبعا للمستخدمين على الوظائف الأساسية لأجهزة Nest Hub بل حصلت هذه الأجهزة على واجهات Fuchsia الجديدة.
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التعليقات على غوغل تطلق رسميا نظام Fuchsia المنتظر
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