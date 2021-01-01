أعلنت Lenovo عن مواصفات حاسبها اللوحي الأحدث الذي ستنافس من خلاله حواسب غالاكسي وآيباد من شركتي سامسونغ وآبل.
ويأتي حاسب Pad Pro الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن، أبعاده (264.3/171.4/5.8) ملم، ووزنه 485 غ، ويمكن دعم هذا الهيكل بلوحة مفاتيح خارجية متكاملة ليعمل الجهاز كحاسب لوحي صغير، وقلم ذكي للرسم والكتابة على الشاشة.
أما شاشة هذا الحاسب فأتت من نوع OLED بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 420 شمعة/م تقريبا، وتدعم تقنيات Dolby Vision وHDR10 لتأمين عرض مميز للصور والفيديوهات بوضوح ممتاز.
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التعليقات على شركة Lenovo تنافس آبل وسامسونغ بحاسب أندرويد يدعم شبكات 5G
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