اتخذ موقع فيسبوك Facebook عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بتداول ونشر المعلومات المضللة أو الخاطئة، حيث يسعى الموقع إلى تقليل وجود مثل هذه المعلومات والسيطرة عليها من خلال سياسة جديدة.
وبحسب وكالة رويترز فإن فيسبوك سيتخذ إجراءات أقوى ضد أى مستخدم ينشر معلومات مضللة باستمرار على المنصة، والتي تشمل المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد-19 ، واللقاحات الخاصة به، وموضوعات تغير المناخ أو الانتخابات أو أي موضوعات أخرى يرى فيسبوك أن تداولها بشكل خاطئ يؤثر علي المستخدمين.
وقال فيسبوك في منشور له على مدونة إن الموقع سيقلل من توزيع جميع المنشورات الموجودة فى" news feed" أو موجز الأخبار من حساب أي مستخدم إذا كان يشارك بشكل متكرر محتوى تم الإبلاغ عنه على أنه كاذب من قبل مراجعي المحتوى من الشركة.
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التعليقات على إخفاء الصفحات.. إجراءات جديدة من فيسبوك ضد أي مستخدم ينشر معلومات مضللة
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