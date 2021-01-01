

إخفاء الصفحات.. إجراءات جديدة من فيسبوك ضد أي مستخدم ينشر معلومات مضللة إخفاء الصفحات.. إجراءات جديدة من فيسبوك ضد أي مستخدم ينشر معلومات مضللة

اتخذ موقع فيسبوك Facebook عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بتداول ونشر المعلومات المضللة أو الخاطئة، حيث يسعى الموقع إلى تقليل وجود مثل هذه المعلومات والسيطرة عليها من خلال سياسة جديدة.



وبحسب وكالة رويترز فإن فيسبوك سيتخذ إجراءات أقوى ضد أى مستخدم ينشر معلومات مضللة باستمرار على المنصة، والتي تشمل المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد-19 ، واللقاحات الخاصة به، وموضوعات تغير المناخ أو الانتخابات أو أي موضوعات أخرى يرى فيسبوك أن تداولها بشكل خاطئ يؤثر علي المستخدمين.



وقال فيسبوك في منشور له على مدونة إن الموقع سيقلل من توزيع جميع المنشورات الموجودة فى" news feed" أو موجز الأخبار من حساب أي مستخدم إذا كان يشارك بشكل متكرر محتوى تم الإبلاغ عنه على أنه كاذب من قبل مراجعي المحتوى من الشركة.

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وفي وقت سابق ، قال فيسبوك إنه أغلق 1.3 مليار حساب مزيف بين أكتوبر وديسمبر العام الماضي ، بسبب نشر معلومات خاطئة أو مضللة أغلبها حول فيروس كورونا واللقاحات، وكذلك عدد من الموضوعات الأخرى .كما يختبر فيسبوك عددا من الآليات لتقييد المحتوى السيء أو المتعلق بالكراهية على آخر الأخبار أو News Feed الخاص بالمستخدمين على الموقع، والذى سيساهم في محاربة التنمر والعنصرية والتعليقات المسيئة.وسيقوم فيسبوك أيضًا باستطلاع آراء المستخدمين حول ما إذا كانوا يجدون محتوى ملهمًا واستطلاع آراء المستخدمين حول اهتمامهم بموضوعات معينة إلى جانب مواجهة التنمر والعنصرية ، مثل الطهي والرياضة والسياسة.