Dark Mood دارك مود.. ماذا يحدث في فيس بوك؟

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Dark Mood دارك مود.. ماذا يحدث في فيس بوك؟

تسبب حذف خاصية الـ«dark mode» أو «دارك موود»، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سخرية الكثير من مستخدميه، فقد فوجىء الكثير بحذف إدارة الفيس بوك هذه الخاصية، وعلى الفور انطلقت العديد من التعليقات الساخرة من الأمر.

ومن أبرز التعليقات: «لما نوقع rate ال face ونخسر مارك كام مليار.. مارك: لملي يابني ال dark mode من عند العيال دي كده»، «تقريبا مارك شاف اننا منستاهلش أي update تاني فقال يعلمنا الادب بس يارتها جت على dark mode وبس عقاب قاسي اووي»، و«انا من حقي اعرف ال Dark Mode اختفي من عندي ليه».

المصدر: المصرى اليوم

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