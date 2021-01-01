لست وحدك .. مشاكل وأعطال في متصفح جوجل كروم على بعض الأنظمة

واجه العديد من المستخدمين مشاكل وأعطال على متصفح جوجل كروم وذلك على نظامي ويندوز 10 ولينيكس تمثلت وغالبية الأعطال كانت من نسخة المتصفح الاصدار رقم 90.0.4430 حيث يتوقف المتصفح عن العمل وأيضا الإضافات المثبتة Addon، وواجه بعض المستخدمين توقف المتصفح عن تحميل الصفحات، ومشاكل أخرى واجهت المستخدمين في هذا الاصدار.
وحاول بعض المستخدمين اصلاح المشكلة، بإعادة تثبيت المتصفح أو مسح المجلد الخاص ببيانات المستخدم الخاص بالمتصفح، والذي يؤدي إلى فقدان البيانات إذا لم يتم اخذ نسخة احتياطيًا واعادتها.
واقترحت جوجل حلا غريبا بعض الشئ لحل المشكلة يتمثيل في الخطوات التالية :
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