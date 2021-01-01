لست وحدك .. مشاكل وأعطال في متصفح جوجل كروم على بعض الأنظمة

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › لست وحدك .. مشاكل وأعطال في متصفح جوجل كروم على بعض الأنظمة

صورة الخبر: لست وحدك .. مشاكل وأعطال في متصفح جوجل كروم على بعض الأنظمة
لست وحدك .. مشاكل وأعطال في متصفح جوجل كروم على بعض الأنظمة

واجه العديد من المستخدمين مشاكل وأعطال على متصفح جوجل كروم وذلك على نظامي ويندوز 10 ولينيكس تمثلت وغالبية الأعطال كانت من نسخة المتصفح الاصدار رقم 90.0.4430 حيث يتوقف المتصفح عن العمل وأيضا الإضافات المثبتة Addon، وواجه بعض المستخدمين توقف المتصفح عن تحميل الصفحات، ومشاكل أخرى واجهت المستخدمين في هذا الاصدار.

وحاول بعض المستخدمين اصلاح المشكلة، بإعادة تثبيت المتصفح أو مسح المجلد الخاص ببيانات المستخدم الخاص بالمتصفح، والذي يؤدي إلى فقدان البيانات إذا لم يتم اخذ نسخة احتياطيًا واعادتها.

واقترحت جوجل حلا غريبا بعض الشئ لحل المشكلة يتمثيل في الخطوات التالية :

1- قم بإنهاء أي نوافذ مفتوحة للمتصفح.
2- أعد فتح متصفح كروم.
3- اترك المتصفح مفتوحًا لمدة 5 دقائق تقريبًا.
4- بعد 5 دقائق، اخرج من المتصفح ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

وقد أصدرت جوجل تحديثا جديدا للمتصفح يحمل الرقم 91.0.4472.77 قد يحل جميع المشاكل لديك اذا لم يتم حلها عن طريق الخطوات السابقة .

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لست وحدك .. مشاكل وأعطال في متصفح جوجل كروم على بعض الأنظمة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34382

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager