

رسميًا .. أمازون تشتري MGM مقابل نحو 9 مليارات دولار رسميًا .. أمازون تشتري MGM مقابل نحو 9 مليارات دولار

استحوذت أمازون على MGM Studios مقابل 8.45 مليار دولار، اليوم الأربعاء، وهو أجرأ تحرك لها حتى الآن في صناعة الترفيه.



تُعد الصفقة هي ثاني أكبر عملية استحواذ في تاريخ أمازون، بعد شرائها بقيمة 13.7 مليار دولار لشركة Whole Foods في عام 2017.



وعن عملية الشراء، قالت أمازون إنها تأمل في الاستفادة من تاريخ صناعة الأفلام في MGM وكتالوج واسع النطاق من 4000 فيلم و17000 برنامج تليفزيوني للمساعدة في تعزيز استوديوهات أمازون وقسم الأفلام والتليفزيون.

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«إنه أمر مثير للغاية ويوفر العديد من الفرص لسرد القصص بجودة عالية».. هكذا وصف مايك هوبكنز، نائب رئيس Prime Video وAmazon Studios الصفقة، مضيفًا: «القيمة المالية الحقيقية وراء هذه الصفقة هي كنز IP في الكتالوج العميق الذي نخطط لإعادة تخيله وتطويره مع فريق MGM الموهوبين».وفي بيان مفصّل، قال رئيس مجلس إدارة MGM كيفين أولريش: «إن فرصة مواءمة تاريخ MGM التاريخي مع Amazon هي مزيج ملهم».تُشير العلامات إلى أنّ صفقة أمازون تدعم خطواتها للاتجاه إلى المنافسة في سوق البث المزدحمة. تتطلع Amazon وNetflix وDisney وغيرها من خدمات بث الفيديو.وفي الوقت نفسه، خضعت وسائل الإعلام العملاقة لمزيد من الدمج لتحقيق نطاق أكبر لمواجهة أمثال Amazon وNetflix. صفقة Discovery التي تبلغ قيمتها 43 مليار دولار للاندماج مع WarnerMedia بعد انفصال من AT&T، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، هي أحدث أعراض لذلك.لطالما كانت أمازون على استعداد للقيام باستثمارات كبيرة على محتوى الفيديو كاستراتيجية لدعم عضوية Prime، التي تتجاوز الآن 200 مليون على مستوى العالم. لقد أنفقت 11 مليار دولار على محتوى الفيديو والموسيقى العام الماضي، ارتفاعًا من 7.8 مليار دولار في عام 2019. جادل الرئيس التنفيذي جيف بيزوس بأن هذه الاستثمارات تعزز «تأثير دولاب الموازنة» في أمازون، من حيث إنها تجتذب المزيد من مشتركي Prime، الذين يميلون بدورهم إلى إنفاق المزيد في الموقع.حققت أمازون نجاحًا كبيرًا في البرامج السينمائية والتليفزيونية، بما في ذلك «The Big Sick» و«anchester By The Sea»، الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2017 لأفضل سيناريو أصلي، بالإضافة إلى سلسلة «The Marvelous Mrs. Maisel» و«Transparent».اتجهت أمازون أيضًا بقوة نحو المحتوى الرياضي، إذ أبرمت صفقة مع اتحاد كرة القدم الأمريكي في مايو لبث يوم الخميس ليلة كرة القدم ابتداءً من عام 2022.