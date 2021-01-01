"آبل" تكشف تطويرات مذهلة يوم 7 يونيو

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "آبل" الأمريكية تنوي أن تكشف عن تطويرات مذهلة في أنظمة تشغيلها وأجهزتها المرتقبة، يوم 7 يونيو/حزيران المقبل.
وأشار موقع "جي إس إم آرينا"، أن "آبل" تنوي أن تعقد مؤتمرها العالمي للمطورين بدءا من 7 يونيو، وسيستمر لمدة 3 أيام حتى 10 يونيو المقبل.
وسيكون المؤتمر افتراضيا عبر الإنترنت بالكامل، وسيكون الدخول إليه مجاني لكل المطورين المسجلين لدى "آبل".
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