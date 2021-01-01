

"آبل" تكشف تطويرات مذهلة يوم 7 يونيو "آبل" تكشف تطويرات مذهلة يوم 7 يونيو

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "آبل" الأمريكية تنوي أن تكشف عن تطويرات مذهلة في أنظمة تشغيلها وأجهزتها المرتقبة، يوم 7 يونيو/حزيران المقبل.



وأشار موقع "جي إس إم آرينا"، أن "آبل" تنوي أن تعقد مؤتمرها العالمي للمطورين بدءا من 7 يونيو، وسيستمر لمدة 3 أيام حتى 10 يونيو المقبل.



وسيكون المؤتمر افتراضيا عبر الإنترنت بالكامل، وسيكون الدخول إليه مجاني لكل المطورين المسجلين لدى "آبل".

قد يعجبك أيضا...

وستعرض خلاله شركة "آبل" عدد كبير من التطورات المذهلة التي تجهزها الشركة لأنظمة تشغيلها المختلفة "آي أو إس" و"آيباد أو إس" و"ماك أو إس" و"ووتش أو إس" و"تي في أو إس"، بالإضافة إلى كشفها عدد من الإعلانات عن أجهزتها المرتقبة.وسيكون المؤتمر متاحا للمطورين عبر خدمة "أبل تي في" أو عبر منصة "يوتيوب".