

لتأمين سجل البحث.. جوجل تتيح لمستخدميها وضع كلمة سر على صفحات الويب لتأمين سجل البحث.. جوجل تتيح لمستخدميها وضع كلمة سر على صفحات الويب

زودت شركة Google جوجل الأمريكية مستخدمي متصفحها بطريقة جديدة لوضع كلمة مرور على صفحات الويب لكي تظهر جميع الأنشطة الخاصة بالمستخدمين عبر خدمات جوجل ، بما في ذلك عمليات البحث وسجل مشاهدة موقع يوتيوب.







وبحسب موقع Android Police فإن الميزة التى وفرتها جوجل للمستخدمين ستحميهم من التلصص من المستخدمين الآخرين أو الهاكرز عند تسجيل الدخول على حساباتهم ورؤية المواقع أو نتائج البحث الخاصة بهم والتي قاموا بالبحث عنها.

قد يعجبك أيضا...

ولتفعيل هذه الميزة يمكنك الدخول على activity.google.com والنقر فوق إدارة التحقق من نشاطي، ثم بعدها يمكنك تحديد خيار "طلب تحقق إضافي" وحفظه وإدخال كلمة مرورك لتأكيد أنك الشخص الذي يحاول إجراء التغيير.وإذا لم يكن التحقق لديك قيد التشغيل ، فإن الدخول على إدارة النشاط سيعرض مجموعة من أنشطتك على جوجل عبر أجهزتك ، دون طلب كلمة مرور.وستتطلب الميزة من أي شخص يحاول رؤية المعلومات أن ينقر على زر التحقق وإدخال كلمة مرور حساب جوجل قبل أن يعرض أي سجل.وستكون ميزة التحقق مفيدة جدا للمستخدمين الذين يشاركون جهاز الكمبيوتر ، أو الذين يسمحون أحيانًا للآخرين غير الموثوق بهم تمامًا باستخدام أجهزتهم.وتمكن الميزة المستخدم أيضًا من إلقاء نظرة على النشاط الذي تحفظه جوجل، وما إذا كان يتم حذفه تلقائيًا، بعد ذلك ، يمكنك تحديد ما إذا كنت راضيًا عن هذه الإعدادات، وإذا لم تكن كذلك ، فيمكنك تغييرها.