أطلق تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب ميزة جديدة لجميع المستخدمين فى آخر إصدار له، وهى ميزة تسريع مقاطع الصوت أو الفويس نوت، التى تتيح التحكم في سرعة الرسائل الصوتية، مع عدد من الاختيارات.
وحسب موقع Android Police فإن تطبيق واتسآب أعلن عن ميزة تسريع الصوت منذ يومين، لكنه أتاحها اليوم رسميا لمعظم مستخدمى آيفون وأندرويد، حيث تعمل الميزة على زيادة سرعة الصوت فى الرسائل الصوتية أو الفويس نوت .
وتتيح ميزة تسريع الصوت فى رسائل واتسآب عدد من الخيارات يمكن التحكم من خلالها فى سرعة الفويس نوت المرسلة، وتتنوع بين x1.0 و x1.5 وكذلك x2.0 .
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التعليقات على تسريع مقاطع الصوت.. واتسآب يتيح ميزة خارقة لجميع المستخدمين
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