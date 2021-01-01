

تسريع مقاطع الصوت.. واتسآب يتيح ميزة خارقة لجميع المستخدمين تسريع مقاطع الصوت.. واتسآب يتيح ميزة خارقة لجميع المستخدمين

أطلق تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب ميزة جديدة لجميع المستخدمين فى آخر إصدار له، وهى ميزة تسريع مقاطع الصوت أو الفويس نوت، التى تتيح التحكم في سرعة الرسائل الصوتية، مع عدد من الاختيارات.



وحسب موقع Android Police فإن تطبيق واتسآب أعلن عن ميزة تسريع الصوت منذ يومين، لكنه أتاحها اليوم رسميا لمعظم مستخدمى آيفون وأندرويد، حيث تعمل الميزة على زيادة سرعة الصوت فى الرسائل الصوتية أو الفويس نوت .



وتتيح ميزة تسريع الصوت فى رسائل واتسآب عدد من الخيارات يمكن التحكم من خلالها فى سرعة الفويس نوت المرسلة، وتتنوع بين x1.0 و x1.5 وكذلك x2.0 .

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ويتم طرح ميزة تسريع صوت الرسائل للمستخدمين ببطء إلى حد ما حسب الهواتف المستخدمة وحسب إصدار واتسآب الموجود فيها، حيث يتطلب الحصول على ميزة تحميل آخر إصدار 2.21.9.4 .وعند تحميل الإصدار الأخير تحصل على عدد من التغييرات الأخرى في مثل معاينات أكبر للصور والفيديو، كما يتوفر خيار الرسائل المختفية لجميع المستخدمين في الدردشات الجماعية افتراضيًا.يعمل تطبيق واتسآب على إصدار ميزة جديدة قريبا تقوم بمراجعة "الفويس نوت" أو الرسائل الصوتية قبل إرسالها وإمكانية التعديل عليها منعا للإحراج، حيث تتضمن الميزة زر "مراجعة" أو Review"" قبل الإرسال، والتى ستحمى المستخدمين من المواقف المحرجة.