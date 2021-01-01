أتاحت شركة جوجل Google، لمستخدمي منتجاتها ميزة مبهرة، تساعد الميزة الجديدة على حماية خصوصية المستخدمين عبر الإنترنت بكلمة مرور، وإذ يعمل الإجراء الأمني الإضافي من أجل الحفاظ على صفحة الويب والنشاط الخاصة بالمستخدم بعيدا عن أعين المتطفلين.
وبحسب ما ذكره موقع "slashgear"، تعرض صحفة نشاط المستخدم المسماة My Activity، جميع الأنشطة التي يقوم بها المستخدم عبر خدمات جوجل، باستخدام هواتف أندرويد ومكبرات الصوت الذكية ومتصفح كروم، حيث تقوم عملاقة التقنية الأمريكية بتخزين سجل كامل لنشاط المستخدم على خوادم الشركة.
وتتضمن صفحة My Activity، جميع أنشطة المستخدم من عمليات البحث وسجل مشاهدة يوتيوب واستفسارات المساعد الذكي عبر خدمات الشركة، بالإضافة إلى سجل الويب ومعلومات حول التطبيقات التي يستخدمها المستخدم، وسجل أماكن الوصول عبر خرائط جوجل، مما يجعل هذه الصفحة تحوي قدر هائل من المعلومات الشخصية بحاجة إلى أن تبقي أكثر أمانا، للتأكد من أن مستخدمها فقط من يستطيع الوصول إليها.
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التعليقات على ميزة جديدة من جوجل تحمي سجل نشاطك من أعين المتطفلين
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