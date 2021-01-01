

ميزة جديدة من جوجل تحمي سجل نشاطك من أعين المتطفلين ميزة جديدة من جوجل تحمي سجل نشاطك من أعين المتطفلين

أتاحت شركة جوجل Google، لمستخدمي منتجاتها ميزة مبهرة، تساعد الميزة الجديدة على حماية خصوصية المستخدمين عبر الإنترنت بكلمة مرور، وإذ يعمل الإجراء الأمني الإضافي من أجل الحفاظ على صفحة الويب والنشاط الخاصة بالمستخدم بعيدا عن أعين المتطفلين.



وبحسب ما ذكره موقع "slashgear"، تعرض صحفة نشاط المستخدم المسماة My Activity، جميع الأنشطة التي يقوم بها المستخدم عبر خدمات جوجل، باستخدام هواتف أندرويد ومكبرات الصوت الذكية ومتصفح كروم، حيث تقوم عملاقة التقنية الأمريكية بتخزين سجل كامل لنشاط المستخدم على خوادم الشركة.



وتتضمن صفحة My Activity، جميع أنشطة المستخدم من عمليات البحث وسجل مشاهدة يوتيوب واستفسارات المساعد الذكي عبر خدمات الشركة، بالإضافة إلى سجل الويب ومعلومات حول التطبيقات التي يستخدمها المستخدم، وسجل أماكن الوصول عبر خرائط جوجل، مما يجعل هذه الصفحة تحوي قدر هائل من المعلومات الشخصية بحاجة إلى أن تبقي أكثر أمانا، للتأكد من أن مستخدمها فقط من يستطيع الوصول إليها.

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وتهدف ميزة جوجل الجديدة لحماية أولئك الذين يشاركون الأجهزة الذكية داخل نطاق الأسرة الواحدة أو كمجموعة عمل مشتركة، من أجل الحفاظ على سرية المعلومات التي إجراها أحد الأفراد عبر جهاز كمبيوتر مشترك أو مكبر صوت ذكي، لضمان عدم إمكانية عرض سجل الويب والتطبيق والموقع أو حذفه من قبل المستخدمين الآخرين.كيفية حماية سجل بحث خدمات جوجلولتمكين إجراء جوجل الأمني الجديد، ما عليك سوى زيارة صفحة "نشاطي My Activity"، عبر تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، ثم انقر فوق خيار "إدارة التحقق من نشاطي manage my activity verification"، وحدد خيار "طلب تحقق إضافي require extra verification".وعند تمكين هذا الإجراء، سترى رمز قفل وزرا "للتحقق" من هويتك بكلمة مرور عند زيارة هذه الصفحة، مما يجعل من الصعب على أي شخص آخر الوصول إلى تفاصيل تتبع النشاط بدونها.